Die Qual der Wahl: Er ist das schönste K-Pop-Idol 2023!

Die K-Pop-Fans haben entschieden! Inzwischen sind Gruppen wie BTS, Blackpink oder auch Stray Kids auf der ganzen Welt bekannt. Die Idols aus Südkorea mischen mittlerweile auch international mit – und rocken beispielsweise auf dem Coachella-Festival die Bühne oder glänzen auf der Pariser Fashion Week. Dabei begeistern die Boy- und Girlbands nicht nur mit ihrem Gesang und ihren Choreografien, sondern auch mit ihrem Aussehen. Nun steht fest, welcher K-Pop-Star 2023 als der schönste gilt!

Er holt sich den Titel! Via Twitter konnten die Liebhaber des K-Pops in den vergangenen Tagen abstimmen, wer ihrer Meinung den Titel "Most Handsome Face Of K-Pop in 2023" bekommen sollte: Und niemand Geringeres als Park Jimin von BTS landet in dem Voting auf dem ersten Platz! Dicht gefolgt von Astro-Star und K-Drama-Hottie Cha Eunwoo (26). Platz drei geht an Zhang Hao, Mitglied der Rookie-Gruppe Zerobaseone.

Die Fans von Jimin sind ganz aus dem Häuschen. "Jimin hat es so verdient. Hoffentlich erkennt er jetzt, wie schön er ist", schwärmt ein User im Netz. In den Top Ten sind noch weitere Mitglieder der K-Pop-Sensation BTS vertreten. V (27) landet auf Platz vier. Jungkook (26) staubt den sechsten Rang ab. Auf ihn folgen Jin (30) und Suga (30).

Getty Images Cha Eunwoo im September 2022

Instagram / zb1official Zhang Hao, Mitglied der K-Pop-Gruppe Zerobaseone

Getty Images BTS im Dezember 2019

