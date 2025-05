BTS' V begeistert Fans mit beeindruckendem Muskelaufbau

BTS-Star V hat seine Fans einmal mehr begeistert: Am 1. Mai teilte Kim Taehyung (29), wie V mit bürgerlichem Namen heißt, auf Social Media aktuelle Fotos aus seinem Alltag, die Allkpop vorliegen. Wenige Wochen vor seiner Rückkehr aus dem Militärdienst gewährte er dabei einen privaten Einblick in seinen Tagesablauf und veröffentlichte Aufnahmen von blühenden Kirschbäumen und seinem Workout. Für besonders viel Aufregung sorgte ein Schnappschuss, auf dem sein durchtrainierter Körper zu sehen ist – breite Schultern, markante Bizeps und muskulöse Unterarme ließen die "ARMY" regelrecht ausflippen. In den Kommentaren zu den Bildern häufen sich Botschaften wie "Er ist so männlich. Sieht noch besser aus als vorher" und "Bitte komm schnell zurück".

Die Fans äußerten sich durchweg begeistert über die Transformation ihres Idols. Viele zeigten sich beeindruckt, wie sehr sich V in den vergangenen Monaten körperlich verändert hat: "Du siehst, wie viel Mühe er sich gibt. Früher war er so schmal", schreibt ein User. Andere staunen über seine neue Erscheinung: "Jetzt sieht er wie ein echter Alpha-Mann aus." Auch die Vielfalt von Vs Erscheinungsbild wird hervorgehoben – ob als schlanker "Visual" oder durchtrainierter "Muskelprotz", der Musiker kommt offenbar in jeder Statur gut an. Immer häufiger liest man Wünsche nach einem schnellen Comeback in Musik oder K-Drama: "Bitte kehre bald zurück und drehe ein weiteres Drama", fordert ein Follower. Während viele bislang von Verspieltheit und Eleganz bei V geschwärmt hatten, zeigt er knapp 40 Tage vor der Entlassung, dass ihm auch der neue Look bestens steht.

Wer V nicht erst seit seinem aktuellen Social-Media-Update verfolgt, erinnert sich: Die Mitglieder von BTS sind weiterhin mit dem Militärdienst eingespannt, sollen aber im Juni endlich gemeinsam zurückkehren. In der jüngeren Vergangenheit hatten die Superstars ihre Fans mit Teasern zu Projekten wie "BTS 7 Moments" und dem "Run BTS Poly Highlight Package" begeistert – Hinweise auf ein baldiges Comeback. Schon früher hatte V mit seiner Vielseitigkeit nicht nur musikalisch, sondern auch optisch für Aufsehen gesorgt. Fans lieben privat vor allem seine spontane, sensible Seite: In Interviews gesteht der Künstler regelmäßig, dass ihm die Interaktion mit der "ARMY" besonders wichtig sei und er es vermisse, mit seinen Bandkollegen und den Fans in Kontakt zu treten. Mit seinem jüngsten Fitness-Update bringt V nun nicht nur neuen Gesprächsstoff, sondern auch große Vorfreude auf den Sommer der möglichen BTS-Rückkehr ins Spiel.

Park Hyo Shin im Juki 2025 in Japan.

Getty Images V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope, BTS-Mitglieder

