BTS-Star V wurde zum schönsten Mann der Welt 2025 gewählt

Der schönste Mann der Welt ist ein K-Pop-Star! Das Medienhaus TechnoSports hat seine Liste der zehn attraktivsten Männer der Welt 2025 veröffentlicht und an der Spitze steht ein Mitglied der gefeierten koreanischen Band BTS. Der beliebte Sänger Kim Taehyung (29), besser bekannt als V, darf sich über den Titel freuen. Diese Wahl wird wie folgt begründet: "Mit seinem auffälligen Aussehen und seinem ausgeprägten Sinn für Mode hat V weibliche Fans auf der ganzen Welt in seinen Bann gezogen. Als eines der beliebtesten Mitglieder einer weltweit bekannten K-Pop-Gruppe versetzt er die Fans immer wieder ins Staunen."

Zudem wird in diesem Kontext seitens des Unternehmens detailliert erklärt, was Vs Erscheinung so außergewöhnlich macht: "Seine perfekt ausgewogenen Gesichtszüge, sein strahlender Teint und sein faszinierender Blick haben ihn zu einer Schönheitsikone gemacht. Neben seinem Aussehen zeichnen ihn auch seine Vielseitigkeit und seine charismatische Bühnenpräsenz aus." Der attraktive Künstler hat in dem Ranking namhafte Stars wie Brad Pitt (61), Robert Pattinson (38), Hrithik Roshan (51), Tom Cruise (62) und Henry Cavill (41) hinter sich gelassen.

Für den Weltstar handelt es sich bei dieser Ehrung keineswegs um eine Seltenheit: Die jüngste Auszeichnung ergänzt die bereits beeindruckende Liste von Vs bisher gesammelten Schönheitstiteln. So kürte ihn 2024 das Nubia Magazine ebenfalls zum "Schönsten Mann der Welt". Damals holte er sich den Sieg mit über sieben Millionen Stimmen aus 163 verschiedenen Ländern. Schon da konnte er sich gegen Promis wie Justin Bieber (30), Regé-Jean Page (36) und Zayn Malik (32) durchsetzen.

Getty Images Brad Pitt, September 2024

Getty Images Kim Tae-hyung, Park Ji-min, Jungkook, Suga, Kim Seok-jin, RM und J-Hope von BTS

