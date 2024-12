BTS-Star Kim Taehyung trauert um seinen verstorbenen Hund

Große Trauer bei Kim Taehyung (28): Gestern gab der K-Pop-Star bekannt, dass sein geliebter Hund Kim Yeontan verstorben ist. Der Pomeranian wurde sieben Jahre alt. Das Mitglied der K-Pop-Gruppe BTS teilte am 2. Dezember die traurige Nachricht in seiner Instagram-Story. "Yeontan hat sich auf eine lange Reise zu den Hundesternen begeben", schrieb der Sänger. Die Fans der K-Pop-Gruppe, die ARMY genannt werden, trauern gemeinsam mit dem K-Pop-Idol. "Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich es euch sagen soll, aber ich hielt es für richtig, diese Nachricht mit der ARMY zu teilen, die Yeontan so viel Liebe gezeigt hat", erklärte Taehyung.

Taehyung, auch unter seinem Künstlernamen V bekannt, stellte seinen Hund 2017 das erste Mal der Öffentlichkeit vor. Fans haben sich darüber gefreut, dass der K-Pop-Star mit seinem Hund live gegangen ist und ihn zu Filmsets mitgebracht hat. Yeontan hatte einen kleinen Auftritt in Taehyungs Musikvideo "Winter Bear." Zusammen hatten V und sein Hund sogar einen Auftritt in der Musikshow M Countdown. In einem Video mit Pixid vom vergangenen Jahr erzählte der K-Pop-Star von Yeontans gesundheitlichen Problemen. Das K-Pop-Idol teilte mit, dass sich sein Hund zweimal einer Herzoperation unterzogen hatte, die beide erfolglos waren.

Der Sänger bat seine Fans in seiner Nachricht auf Instagram, Yeontan zu gedenken. Er fügte hinzu: "Ich hoffe, ihr habt ein glückliches Jahresende und könnt euren Liebsten noch einmal sagen, dass ihr sie liebt." Wenige Tage zuvor hat V sein Duett "Winter Ahead" mit dem Sänger Park Hyo Shin veröffentlicht. Auch sein Kollege Jin (31) macht zurzeit solo Musik. Vor wenigen Wochen veröffentlichte er sein Album "Happy".

Instagram / thv Kim Taehyung mit seinen Hund Yeontan, Instagram, Dezember 2024

Instagram / thv Kim Taehyung mit seinem Hund Yeontan, Instagram, Dezember 2024