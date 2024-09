P. Diddy im Gefängnis nicht mehr unter Suizid-Beobachtung

Neuigkeiten von P. Diddy (54). Der Rapper sitzt seit rund zwei Wochen in Untersuchungshaft. Zu seiner eigenen Sicherheit wurde er in Einzelhaft untergebracht und stand unter Suizid-Beobachtung – bis jetzt. Wie People von Insidern erfahren haben will, ist diese besondere Überwachung nun beendet. Außerdem habe der Musikmogul mittlerweile Besuch von seiner Familie bekommen und scheint sich trotz der schweren Vorwürfe optimistisch auf seinen ersten Gerichtstermin im Oktober vorzubereiten. "Er ist fokussiert und sehr stark", erklärt ein Anwalt von Combs gegenüber dem Magazin und fügt hinzu: "Er konzentriert sich auf seine Verteidigung und bereitet sich auf seinen Prozess vor."

Wie eine weitere Quelle zuvor gegenüber People verriet, wurde der 54-Jährige bei seiner Inhaftierung unter Suizidwache gestellt, da er unter Schock stand und nicht klar war, wie seine geistige Verfassung war. Sein Anwalt Marc Agnifilo betonte aber direkt, dass es P. Diddy gut gehe und die gesonderte Beobachtung nicht nötig sei. "Diddy ist überhaupt nicht suizidal. Er ist stark, gesund, selbstbewusst und auf seine Verteidigung konzentriert."

In den vergangenen Monaten wurde der "Coming Home"-Interpret mit sehr schweren Vorwürfen konfrontiert. Unter anderem wird er des Sexhandels, der Erpressung und der organisierten Kriminalität beschuldigt. Außerdem behaupten mehrere Menschen, dass P. Diddy sie missbraucht habe. Laut dem Rechtsanwalt Tony Buzbee, der mutmaßliche Opfer vertritt, haben sich bei ihm über 50 Personen gemeldet, die angeblich Opfer von sexuellen Übergriffen durch P. Diddy geworden sind.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images P. Diddy, Musiker