Prinz Harry ist ohne Herzogin Meghan in England gelandet

Für einen guten Zweck nimmt Prinz Harry (40) einiges in Kauf. Nach turbulenten Monaten ist der in Ungnade gefallene Royal nun wieder nach England zurückgekehrt. Berichte der Daily Mail bestätigen die Heimkehr des Rotschopfes. Der Bruder von Prinz William (42) soll noch am Montag eine Rede bei den WellChild Awards halten. Im Rahmen der Zeremonie wird er einen Preis an ein besonders inspirierendes Kind im Alter von vier bis sechs Jahren überreichen. Herzogin Meghan (43), die die gemeinnützige Organisation auch gelegentlich unterstützt, wird bei dem Event in London allerdings nicht erwartet.

WellChild ist eine der wenigen britischen Stiftungen, mit denen Harry auch nach seinem Rückzug aus den königlichen Pflichten noch verbunden ist. Seit 17 Jahren ist er Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation, die sich für kranke Kinder und deren Familien einsetzt. Bereits Anfang des Jahres rief er in einem Video auf X dazu auf, bemerkenswerte Kinder für die diesjährige Preisverleihung zu nominieren: "Die WellChild Awards sind unsere Chance, die außergewöhnliche Stärke und den Geist junger Menschen mit komplexen medizinischen Bedingungen im ganzen Vereinigten Königreich zu feiern", motivierte er damals seine Anhänger.

Manche Fans werden Meghan bei der Preisverleihung in London vermissen, doch ein PR-Experte geht davon aus, dass ihr Fehlbleiben strategisch geplant worden sei. "Wenn man Harry und Meghan jetzt zusammen sähe, würde man damit sofort das Drama assoziieren, das alles andere als positiv ist – das Verlassen der königlichen Familie, das Enthüllungsbuch, die Auseinandersetzungen, die Negativität", mutmaßte Doug Eldridge im Gespräch mit Fox News Digital.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry mit Lyla-Rose O'Donovan bei den WellChild Awards 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige