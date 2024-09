Kann Prinz Harry mit Solo-Trips sein Image aufpolieren?

Derzeit befindet sich Prinz Harry (40) in New York City, allerdings ohne seine Frau Herzogin Meghan (43) – das könnte ein kluger Schachzug sein. Der Herzog von Sussex nimmt in der US-amerikanischen Metropole an der UN-Generalversammlung im Rahmen der Klimawoche teil. Am 30. September geht es für den Rotschopf dann nach London, wo er den WellChild Awards beiwohnen wird, weiterhin ohne die ehemalige Schauspielerin an seiner Seite. Laut Doug Eldridge, Experte für Prominenten-Branding und Marketing, der sich gegenüber Fox News Digital äußerte, ist das auch besser so: "Wenn man Harry und Meghan jetzt zusammen sähe, würde man sofort das Drama assoziieren, das alles andere als positiv ist – das Verlassen der königlichen Familie, das Enthüllungsbuch, die Auseinandersetzungen, die Negativität."

Doug ist sich sicher, dass das Ehepaar getrennt voneinander besser ankommt: "Im Moment kann Harry als der charmante Kerl gesehen werden, für den er immer gehalten wurde, während Meghan ihre kommende Produktlinie vermarkten kann." Generell schätzt der Experte diese Strategie jedoch als potentiell kritisch ein: "Langfristig weiß ich nicht, ob das für ihre Partnerschaft von Vorteil sein wird, aber kurzfristig könnte es für ihre PR-Schlachten produktiv sein."

Ein weiterer Royal-Experte, Phil Dampier, ordnete die häufigen Solo-Auftritte des Prinzen im Gespräch mit The Sun ein. "Es ist bedeutsam, dass er jetzt so viel alleine macht", betonte der Journalist und fügte hinzu: "Sie leben zunehmend getrennte Leben, da es so scheint, als ob Harry versucht, sich über seine Zukunft klar zu werden." Phil ist sich sicher, dass sich der Brite zukünftig erfüllendere Rollen wünsche und daher öfter alleine unterwegs sein könnte.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2023 in Düsseldorf

Getty Images Prinz Harry bei einem Forum in Bogotá, Kolumbien

