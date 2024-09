Prinz Harry soll nach Haus im Vereinigten Königreich suchen

Offenbar möchte Prinz Harry (40) ein dauerhaftes Zuhause im Vereinigten Königreich finden. Nachdem er und seine Ehefrau Herzogin Meghan (43) im Jahr 2020 aus dem britischen Königshaus ausschieden und in die USA zogen, scheint der Sohn von König Charles III. (75) heute wehmütig auf seine Heimat zurückzublicken. Wie der Royal-Experte Tom Quinn kürzlich in einem Interview mit Mirror offenbarte, plane Harry, einen festen Wohnsitz in Großbritannien zu etablieren. "Harry vermisst einige Aspekte seines alten Lebens im Vereinigten Königreich. Die Flitterwochen-Phase, in der in den USA alles neu und aufregend war, neigt sich unweigerlich dem Ende zu und Harry blickt durch eine rosarote Brille auf die Vergangenheit zurück", erklärte der Insider.

Weiter verriet der Experte, dass der 40-Jährige Heimweh habe: "Er vermisst seine Freunde vom Eton College und der Armee, von denen viele ihn nicht besucht haben, weil sie sich nicht mit Meghan vertragen." Deswegen sei Harry entschlossen, ein dauerhaftes Zuhause im Vereinigten Königreich zu finden, und er setze seinen Rechtsstreit fort, um Polizeischutz bei seinen Besuchen zu erhalten.

Aktuell befindet sich Harry in einem Rechtsstreit mit dem britischen Innenministerium, nachdem ihm 2020 der automatische Polizeischutz bei Aufenthalten im Vereinigten Königreich entzogen wurde. Er strebt an, diesen Schutz wiederzuerlangen, um sich und seine Familie bei Besuchen in der Heimat abzusichern. Vor Gericht musste er jedoch schon mehrere Niederlagen einstecken – selbst als er vorgeschlagen hatte, selbst für den Polizeischutz aufzukommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige