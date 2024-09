Kelsea Ballerini und Chase Stokes turteln bei Filmpremiere

Chase Stokes (31) und Kelsea Ballerini (31) waren bei der Premiere seines neuen Films "Uglies" am Donnerstag, dem 12. September, schwer verliebt. Der 31-jährige "Outer Banks"-Star und die 30-jährige Country-Sängerin erschienen – wie diese aktuellen Bilder zeigen – zusammen auf dem roten Teppich im Netflix Tudum Theater in Los Angeles. Chase drückte Kelsea vor den Kameras liebevoll einen Kuss auf die Wange, woraufhin sie strahlend lächelte. Für das Event trug Stokes einen schwarzen Anzug von Paul Smith, während Ballerini in einem schulterfreien, lilafarbenen Kleid bezauberte.

Kelsea hielt den besonderen Moment auch in den sozialen Medien fest und postete ein Video von der Premiere. Dieses öffentliche Liebesbekenntnis ist typisch für das Paar, das regelmäßig Einblicke in seine Beziehung über Social Media und öffentliche Auftritte teilt. "Manchmal fühlt es sich an, als würden wir vielleicht zu viel preisgeben", gab Chase im März gegenüber E! News zu, betonte jedoch, dass er sein Privatleben nach wie vor gut abschirmen könne.

Chase und Kelsea sind seit Januar 2023 ein Paar, nachdem die Musikerin ihm nach ihrer Scheidung von dem Country-Sänger Morgan Evans auf Social Media geschrieben hatte. Ihr erstes Date fand in Nashville statt und inspirierte sogar ihren Song "How Do I Do This?". In einem Interview mit Entertainment Weekly schwärmte Chase schon Ende 2023 in den höchsten Tönen von seiner Partnerin: "Sie ist buchstäblich der beste Mensch auf dem Planeten Erde. Ich liebe das Mädchen einfach über alles und bin so verdammt stolz auf sie."

Getty Images Kelsea Ballerini und Chase Stokes, September 2024

Getty Images Chase Stokes, Schauspieler, und Kelsea Ballerini, Sängerin

