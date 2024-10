Nach Kritik: Bachelorette-Martin steht zu seinen Aussagen

Martin sorgte bei Die Bachelorette diese Woche nicht wegen seiner Flirts mit Stella Stegmann (27), sondern mit seinen Kommentaren über Mitstreiterin Luna für einen ziemlichen Wirbel. Im Interview mit Promiflash erklärt der Influencer nun seine Sicht auf die Dinge. "Ich würde nie negative Kommentare bezüglich eines Körperbaus äußern, das habe ich auch nicht gemacht", erklärt der Unternehmer und stellt klar: "Ich habe lediglich hinterfragt, weshalb Stella geäußert hat, auf große, sportliche Männer zu stehen. Dass dies bei dem einen oder anderen nicht zutrifft, ist kein negativer Kommentar bezüglich deren Körperbau."

Aus diesem Grund stehe der 35-Jährige weiter zu allem, was er in der Show gesagt habe. Das umstrittene Gespräch fand in Folge sieben der Kuppelshow statt. Nachdem der muskulöse Markus seinen Koffer packen musste, beschwerte sich Martin augenscheinlich darüber, dass die 1,53 Meter große Luna bleiben durfte. "Wir sind hier im Zirkus, Alter. Ich sag's euch. [...] Kommt mit 1,50 Meter weiter. Ich schwöre es dir. Sorry, dass ich oberflächlich bin, aber dann ist das hier echt eine Freakshow", meckerte er. Außerdem habe er nicht verstehen können, warum "nicht sportliche" Kandidaten in der Villa bleiben durften.

Auf Instagram hielten sich die Fans mit Reaktionen auf das Statement des Bachelorette-Boys nicht zurück. "Martin will nicht auf seinen sportlichen Körper reduziert werden, aber reduziert andere Menschen auf ihr Geschlecht, ihr Gewicht, ihre Größe oder ihren Lebensstil", kommentierte ein User unter einem Post der Show. Ein anderer Zuschauer schrieb: "Luna, du kannst megastolz auf dich und deine Leistung sein. Wer Menschen runtermachen muss wie Martin, um sich besser zu fühlen, ist einfach traurig."

RTL Luna und Stella, "Die Bachelorette"-Stars

Instagram / martinmichelius Martin Michelius, "Die Bachelorette"-Kandidat

