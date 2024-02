Bestätigt! Usher und Jenn haben nach Super Bowl geheiratet

Die Hochzeitsglocken haben also wirklich geläutet! Seit über vier Jahren gehen Usher (45) und seine Freundin Jenn Goicoechea Hand in Hand durchs Leben. Als der Megastar vor wenigen Wochen eine Heiratslizenz besorgte, waren sich seine Fans sicher: Die Turteltauben werden schon bald den Bund der Ehe eingehen. Nach seinem Super Bowl-Auftritt soll der Sänger seiner Liebsten das Jawort gegeben haben – und es stimmt: Usher und Jenn sind verheiratet!

Das gibt der Pressesprecher des "My Boo"-Interpreten nun gegenüber People preis. "Wir können bestätigen, dass Usher und Jennifer Goicoechea den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gemacht haben und am Sonntagabend in Las Vegas im Kreise ihrer engen Freunde und Familie geheiratet haben", heißt es. Das Gesangstalent und seine Gattin freuen sich darauf, ihre zwei Kinder, Tochter Sovereign Bo und Sohn Sire Castrello, weitere Jahre gemeinsam in Liebe aufzuziehen. Für all die Glückwünsche, die sie bisher erreicht haben, sind sie außerordentlich dankbar, meint der Vertreter.

Dann feierten Usher und Jenn also tatsächlich ihre Hochzeit auf der Aftershowparty des Super Bowls. TMZ veröffentlichte zuvor Bilder von der Feier, auf denen das Paar ganz in Weiß gekleidet war. Usher trug einen bodenlangen Pelzmantel über einem mit Fliege ausgestatteten Anzug. Jenn kleidete sich in einem schulterfreien Zweiteiler und passenden Accessoires.

Getty Images Usher, Musiker

Getty Images Usher, Sänger

Getty Images Jennifer Goicoechea und Usher im Februar 2020

