Usher verrät Details zur Hochzeit nach Super-Bowl-Auftritt

In diesem Jahr performte Usher (45) in der stets spektakulären Super Bowl-Halbzeitshow. Doch das war nicht das einzige Highlight: Nach seinem Auftritt entschieden sich der Sänger und seine langjährige Partnerin Jenn dazu, zu heiraten – und zwar in Las Vegas. Getraut wurden sie dabei von einem Elvis Presley (✝42)-Imitator. "Es war eine abrupte Entscheidung", verriet Usher kürzlich im Gespräch mit der New York Post und fügte hinzu: "Wir entschieden uns im letzten Moment dazu."

Während eines Auftritts bei "Live with Kelly and Mark" erzählte der Musiker außerdem, wie glücklich er darüber war, dass seine Kinder und seine Mutter Jonetta Patton bei der Zeremonie anwesend waren. "Es war wunderbar. Die Kinder hatten eine großartige Zeit", schwärmte er. Eine pompöse Feier sei es dennoch nicht gewesen: "Es war wahrscheinlich eine der einfachsten Zeremonien, die ich je erlebt habe", beschrieb er die Eheschließung.

Usher und Jenn teilen noch mehr als die Erinnerung an ihre spontane Las-Vegas-Hochzeit: So haben sie zwei gemeinsame Kinder, nämlich Tochter Sovereign Bo und Sohn Sire Castrello. Obwohl das Paar also schon lange zusammen durchs Leben geht und gemeinsame Kinder hat, ließ die Hochzeit vergleichsweise lange auf sich warten. Zweifel an einer gemeinsamen Zukunft seien hierfür laut Usher jedoch keinesfalls der Grund. So hatte er noch vor dem Super Bowl bereits gegenüber People erklärt, dass die Hochzeit einfach nur der natürliche nächste Schritt in ihrer langjährigen Beziehung gewesen sei.

Getty Images Usher im August 2024

Getty Images Usher, Juli 2024

