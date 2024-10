Cora Schumacher leitet rechtliche Schritte gegen Ex Ralf ein

Cora Schumacher (47) meint es ernst – die Reality-TV-Bekanntheit treibt den Konflikt mit ihrem Ex-Mann Ralf Schumacher (49) auf die Spitze. Zuvor war bereits eine Schutzschrift aufgetaucht, die den Rosenkrieg der einstigen Eheleute behandelt. Jetzt postet Cora auf Instagram ein umfangreiches Schriftstück, das sie wohl per Anwalt an den Motorsportstar geschickt hat. "In seinen zahlreichen Liebes-Interviews [...] die Mutter seines Kindes regelrecht öffentlich zu diffamieren, um die Wahrheit zu verschleiern, werde ich nicht länger hinnehmen", kommentiert sie das Schreiben und fügt hinzu: "Ich sehe mich gezwungen, öffentliche Transparenz zu zeigen und gegen [Ralf] juristisch vorzugehen."

In dem Anwaltsschreiben wirft Cora ihrem Ex vor, die Unwahrheit über verschiedene Themen verbreitet zu haben, unter anderem bezüglich seiner "ehelichen Treue". Diese angeblichen Lügen solle Ralf in Zukunft unterlassen. Sie erklärt zudem: "Einen von mir auf den Weg gebrachten Einigungsversuch und eine gemeinsame öffentliche Sprachregelung hat [Ralf] einfach ignoriert." Dem Schreiben hängt die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin weitere mutmaßliche Beweismittel an, darunter einen Screenshot, der einen verpassten Anruf von Ralfs Lebensgefährten Étienne zeigt. Außerdem fügt sie eine Rechnung bei – in dieser fordert der Bruder von Michael Schumacher (55) seine Ex auf, ihm zeitnah rund 13.000 Euro zu überweisen.

Bereits vor rund einem Monat kündigte Cora ihr Vorhaben im Netz an. "Ich werde jetzt erst mal schön das ausgleichen, was er mir aufgebürdet hat, nämlich mich zehn Jahre zu verklagen, bis sich die Balken biegen", meldete sich das ehemalige Erotikmodel zu Wort. Weiter verriet sie: "Damit ich niemandem erzähle, was ich zum Ende der Ehe herausgefunden habe – dass die Donau keine Insel ist. Und er die ganze Zeit über schwul war und ich nicht einen an der Mütze habe."

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im März 2024

Getty Images Ralf Schumacher, ehemaliger Rennfahrer

