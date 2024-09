Dokument enthüllt neue Details über Cora Schumachers Ehe

Der Rosenkrieg zwischen dem einstigen Rennfahrer Ralf Schumacher (49) und seiner Ex-Frau Cora Schumacher (47) will einfach nicht enden und geht jetzt sogar in die nächste Runde. Der Bild liegt eine Schutzschrift vor, in der brisante Informationen über die Beziehung der früheren Eheleute stehen. Demnach soll Cora Beweise dafür haben, dass Ralf bereits während der Partnerschaft Kontakt zu mehreren Männern hatte. Ein Auszug der Schrift lautet: "[Während der] gemeinsamen Ehe homosexuell war, und dies (nachweislich) auch mit diversen männlichen Partnern auslebte." Diese Informationen sind nun an die Öffentlichkeit gelangt, obwohl Ralf mit allen Mitteln versucht haben soll, diese unter Verschluss zu halten. Der Bruder von Michael Schumacher (55) mahnte Cora sogar ab und forderte sie auf, eine Unterlassungserklärung abzugeben, damit sie nicht mehr über das spricht, was während der gemeinsamen Ehe passiert ist. Aber wie kam es überhaupt zu der Klage und der anschließenden Schutzschrift?

Anfang September meldete sich Cora auf Instagram zu Wort und meinte inmitten des öffentlichen Rosenkriegs: "Ich werde jetzt erst mal schön das ausgleichen, was er mir aufgebürdet hat, nämlich mich zehn Jahre zu verklagen, bis sich die Balken biegen. Damit ich niemandem erzähle, was ich zum Ende der Ehe herausgefunden habe – dass die Donau keine Insel ist. Und er die ganze Zeit über schwul war und ich nicht einen an der Mütze habe." Daraufhin forderte Ralf die Unterlassungsklage. Wahrscheinlich damit Cora über das, was sie herausgefunden hat, nicht mehr in der Öffentlichkeit spricht. Das wollte die 47-Jährige aber nicht auf sich sitzen lassen und sicherte sich mit einer Schutzschrift ab. Sollte die geforderte Unterlassung nämlich vor Gericht durchgeboxt werden, ist der Richter dazu verpflichtet, sich auch Coras Sicht der Dinge anzuhören, bevor eine Entscheidung gefällt wird. Aus den Gerichtsdokumenten, die dem Newsportal vorliegen, geht außerdem hervor, was Ralf in seiner Klage gefordert hat: "Um die Antragsgegnerin dazu zu bringen, über das zu schweigen, was sie zum Ende der Ehe herausgefunden hat [...]."

Mitte Juli dieses Jahres hatte sich Ralf als homosexuell geoutet. Seit der einstige Rennfahrer seine Beziehung zu Étienne offiziell machte, liegen Ralf und Cora erneut im Clinch. So behauptete die Mutter eines Sohnes beispielsweise, überhaupt nichts von der sexuellen Orientierung ihres Ex-Mannes gewusst zu haben und nur durch die Medien davon erfahren zu haben. Ralf meint: Alles gelogen! Die einstige Dschungelcamp-Kandidatin habe davon bereits im Vorfeld gewusst. Eine Versöhnung zwischen den Streithähnen ist von Coras Seite aus auf jeden Fall nicht mehr zu erwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher, März 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige