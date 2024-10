R. Kellys Tochter äußert sich zu seinem Missbrauchsskandal

Joanne Kelly, die Tochter des inhaftierten Sängers R. Kelly (57), bricht in der neuen Dokumentation "R. Kelly's Karma: A Daughter's Journey" ihr Schweigen über ihren Vater. In einem kürzlich veröffentlichten YouTube-Trailer erzählt die US-Amerikanerin, dass die Verurteilung ihres Vaters wegen mehrfacher Sexualverbrechen ihr "ganzes Leben verändert" habe. "Er war mein Ein und Alles. Lange Zeit wollte ich nicht einmal glauben, dass es passiert ist. Ich wusste nicht, dass er, auch wenn er ein schlechter Mensch war, mir etwas antun würde", erzählt Joanne unter Tränen.

Das Verhältnis zwischen ihr und ihrem Vater sei zerbrochen. "Niemand möchte das Kind eines Vaters sein, der Frauen und Kindern wehtut", erklärt die 26-Jährige und fügt hinzu: "Er weiß genau, warum wir nicht die Beziehung haben können, die wir gerne mit ihm gehabt hätten." Joanne erwartet momentan selbst ihr erstes eigenes Kind, einen Sohn. Dieser wird seinen Opa wohl nicht kennenlernen dürfen, doch sie wolle R. Kellys Taten nicht vor ihm verschweigen: "Wenn mein Sohn Fragen stellt, werde ich so ehrlich wie möglich sein. Ich werde meinen Sohn nicht ins Gefängnis bringen, um seinen Großvater zu treffen."

Auch ihre Mutter und Ex-Frau des Musikers, Andrea, kommt in der Doku zu Wort, wie in der Vorschau zu sehen ist. Unter Tränen äußert sie ihren Schmerz darüber, wie die Handlungen ihres Ex-Mannes die Familie beeinflusst haben: "Was er mir angetan hat, hat er mir angetan. Aber er hätte es nicht meinen verdammten Kindern antun müssen." R. Kelly wurde im Februar vergangenen Jahres wegen Kinderpornografie und Verführung Minderjähriger zu sexuellen Handlungen zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilt. Zwei Jahre zuvor war der 57-Jährige bereits wegen Erpressung und Sexhandels zu 30 Jahren hinter Gittern verurteilt worden.

Getty Images R. Kelly und sein Anwalt im Gerichtssaal in Chicago, 2019

MediaPunch Andrea Kelly, Ex-Frau von R. Kelly