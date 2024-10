Cassie Ventura zieht sich wegen P. Diddys Skandal zurück

Cassie Ventura (38) muss sich nach der Skandal-Verhaftung ihres Ex P. Diddy (54) einiges an Spott anhören. Die Polizei fand bei dem wegen organisierten Verbrechens angeklagten Rapper zu Hause unter anderem Babyöl, das er bei seinen angeblichen Sexpartys benutzt haben soll – im Netz wird dieser Umstand immer mehr Gegenstand von Witzen und Memes. Das soll vor allem für Cassie eine Belastung sein. "Sie ist verletzt, dass die Leute Späße und Memes über das Babyöl machen, weil es dafür hätte verwendet werden können", erklärt ein Insider gegenüber Daily Mail. Für sie sei die Situation alles andere als lustig: "Sie plant, sich eine Auszeit zu nehmen, um keine Updates zu erhalten, weil es sie krank gemacht hat."

P. Diddy stand in der Vergangenheit immer wieder wegen seines Verhaltens in der Kritik. Schon seit einigen Monaten äußerten sich immer mehr mutmaßliche Opfer, die den Musiker des sexuellen Missbrauchs beschuldigen. Sogar von Menschenhandel ist die Rede. Mitte September gipfelte die Situation dann in Diddys Verhaftung. Am 17. September erklärte der Staatsanwalt Damian Williams laut People: "Heute Abend haben Bundesagenten Sean Combs auf der Grundlage einer versiegelten Anklageschrift des Southern District of New York verhaftet." Seitdem sitzt der 54-Jährige hinter Gittern und das Eis scheint immer dünner zu werden, denn es kommen immer mehr angebliche Details zu den berüchtigten Partys ans Licht.

Aber auch Cassie lernte die wohl dunklere Seite ihres Ex kennen. Im Frühjahr dieses Jahres geriet ein Video an die Öffentlichkeit, das zeigte, wie P. Diddy die 37-Jährige zu verprügeln schien. Der US-Amerikaner dementierte den Vorwurf nicht und teilte stattdessen ein Statement, in dem er sich für sein Verhalten entschuldigte. Cassie selbst betonte bei Instagram: "Das ist erst der Anfang! Häusliche Gewalt ist ein riesiges Problem. Sie hat mich zu jemandem gemacht, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es werden würde." Cassie war von 2007 bis 2018 die Frau an Diddys Seite, bevor die Beziehung angeblich wegen des Verhaltens des Rap-Moguls zerbrach.

Getty Images Cassie Ventura, 2018

Getty Images P. Diddy und Cassie Ventura, 2016

