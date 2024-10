Darum hat Laura Maria Rypa Pietro aus Schlafzimmer verbannt

Laura Maria Rypa (28) wirft Pietro Lombardi (32) aus dem gemeinsamen Schlafzimmer. Grund dafür? Der DSDS-Star ist erkältet. "Nase zu, Hals zu, katastrophal", klagte Pietro Anfang der Woche auf Instagram. Seine Verlobte, die sich schließlich um zwei kleine Kinder kümmern muss, verbannte ihn daher kurzerhand ins Gästezimmer. Doch Pietro ist sich nicht sicher, ob der Rauswurf nur an seiner Erkältung liegt. Auf Instagram vermutet er, dass seine Liebste womöglich "keinen Bock mehr" habe und seinen Gesundheitszustand nutze, um ihre Ruhe zu haben. Pietro startet sogar eine Umfrage, in der er von seinen Fans wissen will, ob sie eine ernsthafte Krise vermuten. Die meisten Follower waren sich jedoch sicher, dass es lediglich an der Erkältung liege.

Bereits am nächsten Tag darf Pietros Online-Community dann aufatmen: Zwischen dem Paar herrscht wieder eitel Sonnenschein. Am Dienstag zeigten sich die beiden dann in Pietros Instagram-Story bei einem Spaziergang durch die Stadt. Der Musiker geriet beim Anblick seiner Liebsten total ins Schwärmen und drückte ihr einen Schmatzer aufs Gesicht: "Ey, du bist wirklich schön, das muss man dir lassen."

Nicht nur von Lauras Aussehen ist der 32-Jährige hin und weg. Erst Mitte August erblickte nämlich Söhnchen Amelio das Licht der Welt. Zu Gast bei Punkt 8 Mitte September berichtete Pietro dann von dem neuen Alltag zu viert. "Es läuft wunderbar", betonte er und fügte hinzu: "Aber ich bin froh, so eine Frau zu haben. Meine Frau ist wirklich ein Roboter."

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, 2024

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

