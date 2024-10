Jocelyn Wildenstein (84) genießt Date mit Verlobtem (57)

Jocelyn Wildenstein zeigt der ganzen Welt, dass das Alter keine Rolle spielt! Am Mittwoch genoss die Schweizer Society-Lady einen romantischen Abend mit ihrem Verlobten Lloyd Klein (57) in Paris. Wie Paparazzibilder – die Daily Mail vorliegen – zeigen, präsentierte sich die 84-Jährige dort ziemlich jugendlich in einem glamourösen Outfit mit tief ausgeschnittenem Netz-Top. Gemeinsam flanierte sie mit ihrem 27 Jahre jüngeren Partner zum Restaurant und tauschte dabei einen Kuss auf die Wange aus. Die beiden wirkten verliebt wie eh und je.

Nachdem Jocelyn im vergangenen Jahr behauptet hatte, pleite zu sein, scheint sie nun wieder das luxuriöse Leben zu genießen. Sie trug enge Leder-Leggings, Peeptoe-Absätze und eine mit Fell besetzte Jacke. Wie das Onlineportal weiter berichtet, verbrachte das Paar über den Sommer einen äußerst luxuriösen Urlaub in Miami Beach, wo sie sich auf den VIP-Liegen des luxuriösen Fünf-Sterne-Hotels 1 Hotel South Beach sonnten. Die in New York ansässige Jocelyn hat in den vergangenen Jahren ein ziemlich zurückgezogenes Leben geführt und sich weniger auf den roten Teppichen dieser Welt gezeigt.

Der luxuriöse Lebensstil steht in starkem Gegensatz zu der finanziellen Notlage, die Jocelyn vor sechs Jahren zur Anmeldung des Konkurses zwang. In einem seltenen Interview mit der Sunday Times im vergangenen Jahr berichtete sie: "Seit acht Jahren haben sie mich komplett abgeschnitten." Sie bezog sich dabei auf die Familie ihres verstorbenen Ex-Mannes Alec N. Wildenstein, die die vereinbarten Zahlungen aus ihrer Scheidungsvereinbarung eingestellt habe. Die 84-Jährige hatte sich 1999 von Alec scheiden lassen und dabei eine Abfindung von umgerechnet 2,4 Milliarden Euro sowie jährliche Zahlungen von knapp 90 Millionen Euro ausgehandelt. Sie behauptete, die Ehe beendet zu haben, weil Alec ihr untreu gewesen sei.

Getty Images Lloyd Klein und Jocelyn Wildenstein im September 2022

Instagram / jocelynewildenstein Jocelyn Wildenstein mit Bella Hadid im September 2022

