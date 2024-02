Radikalumbruch: Hat Judith Rakers Angst vorm Scheitern?

Hat sie Zweifel? Im Januar dieses Jahres hatte Judith Rakers (48) bei ihren Fans für eine riesige Überraschung gesorgt: Die Moderatorin kündigte an, dass sie nach fast 20 Jahren die Tagesschau verlassen wird, um sich neuen Projekten zuzuwenden. Neben einem eigenen Onlinemagazin und einem Podcast widmet sie sich mittlerweile auch ihrem eigenen Hof in Niedersachsen. Doch hatte Judith Angst vor der krassen Veränderung?

"Ich habe schon Angst zu scheitern, aber ich finde, die Angst darf einen nicht davon abhalten, zu tun, worauf man Lust hat. Und wo man das Gefühl hat, da wartet irgendwo das Glück", erklärt sie im Interview mit Gala. Schwer sei ihr die Entscheidung, die "Tagesschau" zu verlassen, nicht gefallen, wie sie weiter verrät: "Ich habe jetzt 19 Jahre lang genau diesen Job gemacht und das wirklich mit Inbrunst. Also, wenn ich etwas mache, gehe ich immer all in [...]. Aber nach 19 Jahren finde ich, ist das jetzt auch mal Zeit für etwas Neues."

Ihre Zuschauer hat Judith während ihrer Zeit bei der ARD regelmäßig erfreut – manchmal auch mit geheimen Zeichen, wie sie kürzlich in der Talkshow "MDR um 4" ausplauderte: "Ganz selten, wirklich sehr selten, habe ich in der Anmoderation des Wetters ein Zeichen gegeben. Und zwar hab ich manchmal so einen Stift in die Hand genommen und dann habe ich den so ganz leicht wackeln lassen."

Judith Rakers, ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin

Getty Images Judith Rakers, Moderatorin

Getty Images Judith Rakers, Moderatorin

