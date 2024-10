Auch Mike Heiters Ex Elena zieht in den Promi-BB-Container

Mike Heiter (32) kann sich wohl auf einiges gefasst machen! Wie bereits angekündigt wurde, wird der Realitystar morgen in den Container von Promi Big Brother ziehen – unter dem wachsamen Auge des großen Bruders wird Mike dort auf eine altbekannte Person treffen. Beim "Promi Big Brother-Countdown" auf Joyn wurde nun bestätigt, dass auch Mikes Ex und Mutter seiner Tochter Elena Miras (32) in den berühmt-berüchtigten TV-Container zieht! "Ich würde sagen, ich bin nicht böse auf ihn – ich sche*ße auf ihn", macht die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin bereits jetzt deutlich und betont zudem: "Ich habe vier Jahre lang zugeguckt, wie Mike über mich und Aylen gesprochen hat. [...] Das will ich jetzt unterbinden."

Neben dem Ex-Paar wird aber auch Mikes aktuelle Freundin Leyla Lahouar (28) in die Promi-WG ziehen – ob das für weiteres Streitpotenzial sorgen wird? Während der Pressekonferenz behauptet Elena zumindest, dass sie nur Mike und Cecilia Asoro (28) aus dem Cast kennt – mit der Beauty verstehe sie sich aber gut. Dennoch ist sich Elena schon jetzt sicher: "Das wird die beste Staffel überhaupt!"

Elena und Mike hatten sich bei Love Island kennen und lieben gelernt, kurz darauf durften sie ihre gemeinsame Tochter Aylen auf der Welt begrüßen. Dennoch hielt ihre Beziehung nicht: 2019 trennten sich die beiden Realitystars. Seitdem sind die beiden TV-Bekanntheiten nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen. "Als ich Aylen bekommen habe, war ich bereits nach drei Tagen auf mich allein gestellt und das war auch die ganze Zeit so", gestand Elena unter anderem in einer Instagram-Story.

Instagram / elena_miras Elena Miras im Juni 2023

ActionPress Mike Heiter und Elena Miras, Reality-Stars

