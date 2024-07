Bald im Dschungel: Wird Elena Miras mit Ex Mike abrechnen?

Nach einer zweijährigen Pause kehrt Elena Miras (32) ins Reality-TV zurück. Bei der diesjährigen Allstars-Staffel des Dschungelcamps kämpft die einstige Love Island-Teilnehmerin in der südafrikanischen Wildnis um den Sieg. In diesem Jahr wurde die Fernsehbekanntheit jedoch bereits im regulären Dschungelcamp zum Gesprächsthema. Ihr Ex-Freund Mike Heiter (32) sprach über den nicht bestehenden Kontakt zur gemeinsamen Tochter Ayleen. Wie war es für Elena, dass über sie geredet wurde? "Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn eine Person, die dich eigentlich privat kennen sollte, plötzlich ins TV geht und da wird [über dich] gesprochen", gesteht sie gegenüber RTL.

Besonders ärgerlich war für Elena, dass sie nicht vor Ort war, um sich selbst zu verteidigen. "Man hat ja gar nicht die Möglichkeit, den Mund aufzumachen", klagt die 32-Jährige. Mikes Geständnis hatte für die junge Mutter jedoch deutliche Konsequenzen. Sie erinnert sich zurück: "Es war für mich gar nicht einfach. Was ich da an Hate bekommen habe..." Will die Unternehmerin daher bald ihre Sicht der Dinge im Camp schildern? "Nee, nee, ich will da gar nicht zu Wort kommen, was das Thema betrifft", versichert sie im Gespräch mit dem Sender.

Dafür gibt es auch einen bestimmten Grund. Mit ihrem Schweigen wolle sie ihre Tochter beschützen: "Ich darf und werde meinen Mund nicht aufmachen wegen Ayleen. Es geht nur um sie. Würde es um mich gehen, hätte ich schon lange meinen Mund aufgemacht und würde die ganze Wahrheit sagen." Außerdem wolle sie ihrem Verflossenen keine Aufmerksamkeit schenken. "Ich werde ihm nicht die Plattform geben", steht für die Schweizerin fest.

Elena Miras und ihre Tochter Ayleen im Februar 2023

Elena Miras, Realitystar

