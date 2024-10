Christian McCaffrey und Olivia kaufen George Clooneys Villa

Christian McCaffrey (28) und Olivia Culpo (32) haben endlich ihr Liebesnest gefunden. Der Running Back der San Francisco 49ers und die ehemalige Miss Universe sind frisch verheiratet, was fehlte, war die richtige Unterkunft – und die liefert jetzt kein Geringerer als Hollywoodstar George Clooney (63). Der hat nämlich seine Luxus-Villa auf den Markt gebracht und Berichten von TMZ zufolge schlugen Christian und Olivia nun zu. Rund 12,6 Millionen Euro soll das Paar dem Schauspieler für das Traumhaus in L.A. bezahlt haben. Dafür bekommen sie aber auch einiges geboten. Die Villa wartet mit sechs Schlafzimmern, einem vor neugierigen Blicken geschützten Grundstück und einem Pool auf.

Nach ihrer Traumhochzeit scheinen Christian und Olivia jetzt die nächsten Schritte für die Familienplanung zu machen. Das Jawort gaben die beiden sich vergangenen Juni. Gefeiert wurde nach der kirchlichen Trauung im großen Stil im US-Bundesstaat Rhode Island. Gestrahlt hat vor allem das Brautkleid des Models: Mit einem feinen Spitzenschleier und einer hochgeschlossenen Robe mit weitem Rock waren der Braut alle Blicke sicher. Gegenüber Vogue schwärmte Olivia: "Ich habe mich nie schöner gefühlt als in meinem Hochzeitskleid und unter meinem Schleier. Ich wollte wirklich, dass die Schlichtheit der einzelnen Komponenten perfekt harmoniert."

Ob Christian und Olivia sich jetzt dem Nachwuchs widmen, verrieten sie noch nicht. Aber wenn es nach der 32-Jährigen gegangen wäre, wäre sie das Thema gerne schon in der Hochzeitsnacht angegangen. "Ich habe das Gefühl, dass ich am Tag nach der Hochzeit einfach meine Spirale herausnehmen lasse und sofort mit den Versuchen, schwanger zu werden, beginnen werde", meinte sie vor der Trauung in einem TikTok-Video. Allerdings kann es sein, dass die beiden etwas Geduld haben müssen. 2020 wurde bei Olivia nämlich Endometriose diagnostiziert – die Krankheit kann die Fruchtbarkeit einschränken, weshalb sie sich bereits sorgte, es könne schwer werden, Kinder zu bekommen.

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey, 2024

Instagram / oliviaculpo Christian McCaffrey und Olivia Culpo im Juli 2023

