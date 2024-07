So schön war die Hochzeit von Olivia Culpo und ihrem Chris

Vor wenigen Tagen sind Olivia Culpo (32) und Christian McCaffrey (28) den Bund der Ehe eingegangen, und das gleich zweimal. Bereits wenige Tage vor der eigentlichen Trauungszeremonie haben die beiden standesamtlich geheiratet. Gegenüber Vogue verrät das Model nun einige Details ihres besonderen Tages. Der Footballspieler und Olivia heirateten in einer Villa im US-amerikanischen Staat Rhode Island. Die blau-gelben Gartendekorationen wurden im Stil der Amalfiküste gehalten. Das war der Braut besonders wichtig, wie sie erzählt, denn sie wollte während ihres großen Tages ihre italienische Herkunft und ihre Verbindung zu Neuengland ehren. Wie die Fotos zeigen, passte das Farbkonzept auch perfekt zum Ort der Feier – die Villa war ebenfalls gelb gestrichen und auf dem Anwesen wuchsen überall blaue Hortensien.

Olivia erlaubt dem Magazin auch einen intimen Einblick in ihre Kleiderwahl. Ihr Brautkleid war eher konservativ gehalten: Das Oberteil war hochgeschlossen und hatte lange Ärmel, der Rock war weit ausgestellt. Ihr Spitzenschleier war fast fünf Meter lang. Außerdem trug sie nur minimales Make-up und ließ ihre Haare einfach über ihre Schultern fallen. "Ich habe mich nie schöner gefühlt als in meinem Hochzeitskleid und unter meinem Schleier. Ich wollte wirklich, dass die Schlichtheit der einzelnen Komponenten perfekt harmoniert", erklärt Olivia ihren Look. Obwohl ihr Outfit eher schlicht war, zeichnete sich der Rest ihrer Hochzeit durch florale Fülle aus: Überall auf den Tischen, auf dem Büfett und selbst auf der Hochzeitstorte konnte man eine Vielfalt von Blumen entdecken.

Die Hochzeit ließ lange auf sich warten: Fast ein Jahr lang waren die ehemalige Schönheitskönigin und der Sportler verlobt gewesen. Der Antrag war für Olivia eine komplette Überraschung gewesen. Wie sie dem Magazin erzählt, hatte Christian monatelang geplant, wie er die besondere Frage stellen möchte, ohne dass sie irgendetwas gemerkt hatte. "Christian sollte einen Oscar dafür bekommen. [...] Er war so gut darin, mir vorzuspielen, dass er noch nicht bereit dafür war", scherzt sie im Interview.

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey im Juli 2023

Instagram / oliviaculpo Christian McCaffrey und Olivia Culpo im Juli 2023

