Die Trennung von J.Lo und Ben bricht Kevin Smith das Herz

Kevin Smith (54), der Regisseur und langjährige Freund von Ben Affleck (52), hat sich zur überraschenden Trennung von Ben und Jennifer Lopez (55) geäußert. "Es bricht mir das Herz", sagte er jetzt in einem Interview mit People. Jennifer reichte im August die Scheidung ein, genau an ihrem zweiten Hochzeitstag. Das Paar hatte erst im Juli 2022 in Las Vegas geheiratet und kurz darauf eine traditionelle Zeremonie in Georgia abgehalten.

Kevin, der Ben als "einen meiner liebsten Menschen auf diesem Planeten" bezeichnete, hatte wohl auch einen guten Draht zu dessen Ex-Frau. "Und Jennifer ist ebenfalls wunderbar", sagte er und fügte hinzu: "Dass sie nun nicht mehr gemeinsam weitermachen, bricht mir das Herz." Die beiden Stars hatten sich bereits in den frühen 2000er-Jahren verlobt, bevor sie sich trennten und im Jahr 2021 wieder zueinanderfanden. Ein Insider, der Jennifer nahesteht, sagte: "Sie wollen freundschaftlich verbunden bleiben. Da ist immer noch viel Liebe."

Kevin und Ben kennen sich seit Jahrzehnten und haben in Filmen wie "Mallrats", "Chasing Amy" und "Dogma" zusammengearbeitet. Kevin war sogar Gast bei der Hochzeit von Bennifer in Georgia, gemeinsam mit seinem langjährigen Kollegen Jason Mewes (50). "Wir haben uns alle in Weiß gekleidet", erinnert er sich schmunzelnd. "Das ist das Schickste, was ich seit meiner Erstkommunion getragen habe." Die Freundschaft zwischen den beiden Hollywoodstars ist tief, und obwohl Kevin seit der Trennung bisher keinen Kontakt zu Ben hatte, hofft er, dass sie sich bald wiedersehen.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2003

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

