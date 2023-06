Hinweis: Ist Gemma Atkinson zum zweiten Mal Mama geworden?

War es schon so weit? Anfang des Jahres hatte Gemma Atkinson (38) verkündet, dass bei ihr zum zweiten Mal Nachwuchs unterwegs sei. Zusammen mit ihrem langjährigen Partner Gorka Marquez hat die Radiomoderatorin bereits eine kleine Tochter, die auf den Namen Mia Louise hört. Im Netz ließ sie ihre Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben – beispielsweise zeigte sie, wie sie sich in anderen Umständen fit hält. Nun war es bei Gemma offenbar so weit – und Baby Nummer zwei ist wohl da!

Auf Instagram lieferte ihr Freund nun einen Hinweis, der beweisen könnte, dass ihr zweites Kind das Licht der Welt erblickt hat. So teilte Gorka nämlich ein Bild, auf dem er zusammen mit Gemma und ihrer gemeinsamen Tochter strahlt. Dazu schreibt er: "Zeit mit meinen Mädels, bevor wir vier wurden." Die Fans sind deswegen felsenfest davon überzeugt, dass Gemma und Gorka ihren Nachwuchs auf der Welt begrüßen konnten.

Inzwischen hat Gorka die Bildunterschrift aber wieder geändert. Dort steht jetzt nämlich: "Zeit mit meinen Mädels, bevor wir vier werden." Möglicherweise hat er sich verplappert – es könnte jedoch aber auch sein, dass er sich einfach nur vertippt hat.

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinson, Schauspielerin

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinson und ihre Tochter Mia im November 2022

Instagram / gorka_marquez Gorka Márquez und Gemma Atkinson im Januar 2023

