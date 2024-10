Megan McKenna zeigt das neue Kinderzimmer in Deutschland

Megan McKenna (32) hat ihren Fans einen ersten Einblick in das liebevoll gestaltete Kinderzimmer ihres neuen Zuhauses in Deutschland gegeben. Die Reality-TV-Darstellerin und Sängerin erwartet gemeinsam mit ihrem Verlobten, dem Fußballer Oli Burke, ihr erstes Kind. Die ersten Vorbereitungen sind bereits getroffen: In einem Instagram-Video zeigt die The Only Way Is Essex-Bekanntheit das stilvoll eingerichtete Kinderzimmer. "Willkommen im Babyzimmer. Ich liebe es einfach. Wir wollten ein Vintage-Feeling, deshalb haben wir all die Bilderrahmen und Möbel ausgewählt", schwärmt Megan. Ihr Kind darf sich über zahlreiche Kuscheltiere und Bücher freuen, aber auch ein süßes Kinderbettchen. Alles ist in Weiß- und Erdtönen gehalten mit einigen alten Elementen wie einem antiken Teppich oder Bilderrahmen.

Ursprünglich aus Essex stammend, verkündete Megan ihren Umzug in einem TikTok-Video, in dem sie aufgeregt meinte: "Rate mal, was? Ich ziehe nach Deutschland." Für die Influencerin ist das ein großer Schritt, denn sie bringt so ihr Kind im Ausland zur Welt. Sie erklärte weiter: "Es ist ein bisschen verrückt, dass ich das Land wechsle, aber ich bin wirklich aufgeregt – es wird natürlich eine große Veränderung sein." Oli war bereits vor Ort, da er für den Bundesligisten Werder Bremen spielt. Megan erzählte, dass all ihre Sachen seit Monaten eingelagert sind und sie sich darauf freue, ihr neues Zuhause einzurichten.

Für Megan ist dieser Lebensabschnitt besonders aufregend, nachdem sie zuvor lange eine Kinderwunschbehandlung durchmachte und eine Familie gründen wollte. Bekannt wurde sie durch ihre Auftritte in Realityshows wie Ex on the Beach und "The Only Way Is Essex", bevor sie sich ihrer Musikkarriere widmete. Privat scheint sie nun ihr Glück gefunden zu haben: Mit Oli, der bereits in Schottland und England Fußball gespielt hat, freut sie sich auf ihr erstes gemeinsames Kind. In ihren Beiträgen strahlt Megan vor Freude und teilt ihre Vorfreude auf das kommende Familienglück mit ihren Fans.

Instagram / meganmckenna Megan McKennas Kinderzimmer

Instagram / meganmckenna Megan McKenna und ihr Verlobter Oliver Burke, 2024

