Starke Übelkeit: So geht es schwangerer Katharina Eisenblut

Katharina Eisenblut (30) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Vor wenigen Tagen verriet die DSDS-Bekanntheit, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Promiflash hat nachgehakt, wie es der zweifachen Mama in spe geht. "Die letzten Wochen waren eine echte Achterbahnfahrt für mich. Körperlich fühle ich mich erschöpft und kämpfe mit starker Übelkeit, als hätte ich eine dauerhafte Grippe", erklärte Katharina und gab zu: "Das war nicht immer leicht, da ich normalerweise ein sehr aktiver Mensch bin."

Dennoch seien sie und ihr Partner Dominic unglaublich glücklich über die wunderschönen Nachrichten. "Trotz dieser Herausforderungen bin ich voller Dankbarkeit, diese Reise antreten zu dürfen", beteuerte die Influencerin im Promiflash-Interview und schwärmte weiter: "Es fühlt sich so besonders an, dieses kleine Wunder in mir zu tragen und ich versuche, mir bewusst Zeit für mich und das Baby zu nehmen. Jeder Tag bringt neue Emotionen und Erfahrungen mit sich – mal herausfordernd, mal voller Freude, aber stets mit dem Wissen, dass wir etwas ganz Besonderes erleben dürfen."

Bereits vor der Verkündung ihrer Schwangerschaft plauderte Katharina aus, dass sie derzeit nicht so fit sei. "[Ich hatte] heute den ganzen Tag Übelkeit, [bin] extrem müde und emotional", erklärte sie Mitte September in ihrer Instagram-Story. Rund zwei Wochen später veröffentlichte sie einen Clip, in dem zu sehen ist, wie sie einen Schwangerschaftstest macht. Dazu schrieb sie: "Wir können es kaum glauben – aber es ist wahr: Wir sind schwanger, wir bekommen ein Baby."

Instagram / keepitlikedomi Dominic Höppner und Katharina Eisenblut, Influencer

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut im September 2024

