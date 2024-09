Nach Spekulationen: Katharina Eisenblut wird wieder Mama

Vor wenigen Tagen brachte Katharina Eisenblut (30) die Gerüchteküche mächtig zum Brodeln: Immer wieder deutete die Sängerin an, erneut schwanger zu sein. Und tatsächlich: Auf Instagram bestätigt Katharina, dass sie zum zweiten Mal Mama wird! "Wir können es kaum glauben – aber es ist wahr: Wir sind schwanger, wir bekommen ein Baby!", schreibt die DSDS-Bekanntheit zu einem Video, in dem sie einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen hält. Mittlerweile sei sie in der zehnten Woche.

Die Chance, dass Katharina schwanger wird, war sehr gering, wie die 30-Jährige ebenfalls in dem Post verrät. "Die Freude ist unendlich groß, vor allem, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich schwanger werde, so gering war. Ich habe Endometriose und hatte bereits eine Konisation – also eine Operation am Gebärmutterhals", erklärt die Content Creatorin und fügt dem aber freudig hinzu: "Die letzten Jahre waren alles andere als einfach, und dass es jetzt auf natürlichem Weg geklappt hat, ist für uns ein kleines Wunder."

Für Katharina ist es bereits das zweite Kind: Mit ihrem Ex-Mann Niko Kronenbitter durfte sie vor etwa zwei Jahren Sohnemann Emilio auf der Welt begrüßen. Doch das Liebesglück der beiden hielt nicht für immer: Anfang des Jahres verkündete Katharina die Scheidung. Mit ihrem neuen Partner Dominic Höppner scheint die Beauty nun ihren Traummann gefunden zu haben: Erst im vergangenen Monat verkündeten die werdenden Eltern, dass sie ihr Traumhaus gefunden haben und zusammenziehen werden.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut im September 2024

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut

