Startet Kylie Jenners Tochter Stormi (6) als Model durch?

Kylie Jenner (27) gab in Disneyland ihr Debüt als Laufstegmodel bei der Pariser Fashion Week. Mit einer Bilderreihe auf Instagram gibt die Unternehmerin ihren Followern einige Einblicke in den Abend. Auch Töchterchen Stormi war mit von der Partie und die Sechsjährige scheint bereits in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama zu treten: Ein Schnappschuss in Kylies Beitrag zeigt vier Polaroids – zwei von ihr und zwei von Stormi – die an Fotos aus einer Modelkartei erinnern. Eines der Bilder zeigt eine Porträtaufnahme der Kleinen, auf einem weiteren posiert Stormi in einem weißen Tanktop und Jeans gekonnt für die Kamera.

Neben zahlreichen Kommentaren, die Kylies glamourösen Auftritt bei der Fashionshow thematisieren, sind einigen Followern der Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit auch die Modelfotos des Mama-Tochter-Duos nicht entgangen. "Stormi ist das nächste Model in der Familie", ist sich ein entzückter User sicher. In einem weiteren Kommentar heißt es: "Stormi! Ich kann es kaum erwarten, sie modeln zu sehen."

Stormi begleitete ihre Mutter bereits im Januar zu einem Event der Pariser Fashion Week. Auch damals zogen die beiden alle Blicke auf sich, denn Kylie und ihre Tochter erschienen in aufeinander abgestimmten Outfits. Beide warfen sich für die Show des Luxuslabels Valentino in schwarze Abendroben. Während der TV-Star seinen eleganten Look mit einer Federboa abrundete, trug ihr Mini-Me ein Kleid mit Federärmeln.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi

ActionPress Kylie Jenner und Stormi Webster auf der Fashion Week 2024

