Kylie Jenner legt einen bezaubernden Runway-Auftritt hin

Kylie Jenner (27) sorgte im Disneyland in Paris für offene Münder. Im Rahmen der Pariser Fashion Week lief sie für das Modelabel Coperni vor traumhafter Kulisse über den Runway. Die The Kardashians-Bekanntheit schwebte in einem schwarzen, trägerlosen Ballkleid über den Laufsteg und verzauberte so das Publikum. Auf Instagram veröffentlichte sie einen Beitrag, der zahlreiche Einblicke in den Abend gewährt. In der Bildunterschrift bedankte sie sich bei den Gründern Sébastien Meyer und Arnaud Vaillant für die "märchenhafte Nacht" und schwärmte: "[Ich] fühlte mich wie eine Prinzessin im wahren Leben."

Die Fans sind begeistert von Kylies Auftritt. "Sie läuft besser als die tatsächlichen Models" oder "Das echte Model der Familie", lauten zwei Kommentare auf Instagram. Und auch auf X geraten Nutzer ins Schwärmen. "King Kylie gibt echte Prinzessinnen-Vibes zum Abschluss der Coperni-Show gestern Abend", schreibt ein entzückter Nutzer.

Kylie sprach in der Vergangenheit des öfteren unverblümt darüber, dass sie früher mit ihrem Aussehen gekämpft habe. Auch zu Beauty-Eingriffen wie einer Brust-OP oder Lippenunterspritzungen steht sie mittlerweile offen. Allerdings helfen ihr ihre Kids Stormi (6) und Aire (2), sich selbst zu akzeptieren. "Die Mutterschaft hat mich gelehrt, mich selbst mehr zu lieben", gestand sie im Gespräch mit Hommegirls. Sie empfinde Stolz und Liebe, wenn sie ihre eigenen Gesichtszüge in ihren Kids wiedererkenne.

Getty Images Kylie Jenner, Oktober 2024

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Kinder Stormi und Aire

