"Temptation Island"-Credo hat Depressionen und Panikattacken

Credo La Marca gibt Einblicke in seine Psyche! Bei "Stranger Sins" setzen sich Paare mit ihren sexuellen Bedürfnissen und Fantasien auseinander. So auch Elli Loretta und ihr Credo. 2022 hatten die beiden bei Temptation Island ihre Treue getestet. Nach den Dreharbeiten trennten sich die Reality-TV-Stars und machten eine Therapie. Sie haben sich zwar wieder zusammengerauft, doch im Bett könnte mehr gehen. Credo deutet an, dass seine Depressionen dafür verantwortlich sein könnten.

"In der letzten Zeit hatte ich sehr viel mit Depressionen und Panikattacken zu tun. Vielleicht ist das auch ein Problem, warum wir hier sind", gibt der Hottie bei "Stranger Sins" zu. "An Medikamenten nehme ich halt das normale Antidepressivum, aber das hab ich vor Kurzem eingestellt", erzählt er weiter. Credo glaubt auch den Auslöser für seine Erkrankung gefunden zu haben: "Letztes Jahr ist vieles passiert. Vor Kurzem ist auch unser Hund gestorben. Da kommt einfach vieles zusammen". Folglich habe er viel Alkohol getrunken, was die Beziehung und das Sexleben mit Elli beeinträchtigt habe.

Über die Zeit nach ihrer kurzzeitigen Trennung sagte Credo im April zu Promiflash: "Wir haben uns auch mit Therapien und allem drum und dran wieder zusammengerauft und sind wieder dementsprechend zusammengekommen und haben es sogar noch einmal probiert."

RTL / Frank J. Fastner Elli und Credo, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Instagram / elliloretta Credo und Elli, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Instagram / official_credolino Credo La Marca, Realitystar

