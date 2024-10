Erste spanische Rolle: Selena Gomez bekommt Auszeichnung

Der nächste Wow-Auftritt von Powerfrau Selena Gomez: Die 32-Jährige hat gestern Abend in New York eine bedeutende französische Auszeichnung erhalten. In der Villa Albertine, dem französischen Kulturinstitut der Stadt, wurde die Sängerin und Schauspielerin für ihre Arbeit an dem kommenden Film "Emilia Pérez" als "Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres" ausgezeichnet. Gemeinsam mit ihren Co-Stars nahm sie den Orden entgegen und präsentierte sich dabei in einem stilvollen schwarzen Blazerkleid.

Der Film "Emilia Pérez" ist eine spanischsprachige französische Produktion unter der Regie von Jacques Audiard (72). Darin spielt Selena die Figur der Jessi, die Ehefrau von Emilia, einer Transfrau und Anführerin eines mexikanischen Drogenkartells, die von Karla Sofía Gascón dargestellt wird. "Das Gruseligste war definitiv, auf Spanisch zu sprechen", verriet Selena bereits gegenüber der Vanity Fair. Als erste Rolle auf Spanisch stellte die Darstellung von Jessi eine besondere Herausforderung für Selena dar. "Ich zweifle nicht unbedingt an meiner Performance, aber ja, ich wünschte, ich hätte es noch etwas präziser umsetzen können", sagte sie selbstkritisch. Der Film erhielt bereits viel Lob von Kritikern, und die vier Hauptdarstellerinnen – Selena, Karla, Zoë Saldaña (46) und Adriana Paz – wurden für ihre Arbeit mit dem Preis für die beste Schauspielerin bei den Filmfestspielen in Cannes ausgezeichnet.

Nach der Verleihung teilte Selena ein strahlendes Selfie mit ihrem neuen Orden auf Instagram und schrieb: "Danke Mohamed Bouabdallah, dass du unserem Cast heute Abend in der Villa Albertine für 'Emilia Pérez' den Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres verliehen hast!" Die Auszeichnung ehrt Personen, die einen bedeutenden Beitrag zum kulturellen Erbe Frankreichs geleistet haben. Für Selena, die mexikanische Wurzeln hat, bedeutet die Rolle in "Emilia Pérez" auch eine Rückkehr zu ihren spanischsprachigen Ursprüngen. Unter dem Post häufen sich die anerkennenden Kommentare ihrer Fans und Freunde sowie viele rote Herzchen. So schreibt ein Nutzer: "Das Lächeln, der Stil und die Anmut" – auch Gwyneth Paltrow (52) meint: "Ok, das ist schick".

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez/ Selena Gomez bei der "Ordre des Arts et des Lettres"-Verleihung 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoe Saldana, Adriana Paz, Karla Sofia Gascon und Selena Gomez bei "Emilia Pérez"-Premiere, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige