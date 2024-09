Selena Gomez ist eine der jüngsten Milliardärinnen der USA

Selena Gomez (32) kann bereits mit Anfang dreißig auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. In Teenager-Zeiten machte sich die Sängerin durch ihre Hauptrolle in der Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" einen großen Namen. Auch ihre musikalische Karriere trieb die US-Amerikanerin erfolgreich voran. Laut dem Bloomberg Billionaires Index ist die "Wolves"-Interpretin eine der jüngsten Selfmade-Milliardärinnen der USA. Ihr Vermögen soll sich auf stolze 1,3 Milliarden US-Dollar belaufen, was umgerechnet 1,17 Milliarden Euro sind.

Diese hohe Summe setzt sich aus Selenas verschiedenen Einnahmequellen zusammen. Der Herausgeber der Rangliste geht allerdings davon aus, dass 81 Prozent ihres Vermögens durch ihre eigene Beautymarke zustande gekommen sind. Laut The Business of Fashion erzielte die 32-Jährige im September 2022 einen Nettoumsatz von über 400 Millionen Dollar, was umgerechnet rund 361 Millionen Euro sind. Aber auch mit ihren Werbeverträgen, ihrem eigenen Start-up "Wondermind", verkauften Alben, Immobilien und der Schauspielerei wird Selena immer wieder Geld in die Kasse gespült. Aber nicht nur Selena erreichte den Status einer Milliardärin – auch ihre gute Freundin Taylor Swift (34).

Taylor erreichte sogar noch einen weiteren Meilenstein. "[Taylor] ist die erste Musikerin, die allein durch ihre Songs und Auftritte ein zehnstelliges Vermögen erreicht hat", berichtete das Finanzmagazin Forbes vor wenigen Monaten. Mit ihrem Vermögen von etwa einer Milliarde Euro schaffte es die "Cruel Summer"-Interpretin auf den 14. Platz der reichsten Promis. Den ersten und zweiten Platz belegten George Lucas (80) und Steven Spielberg (77).

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Selenas Vermögen so groß ist? Nein, mich überrascht das total. Ja, ich habe mir das schon gedacht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de