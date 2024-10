Erstes Interview: Tommy Fury äußert sich zur Molly-Trennung

Im August dieses Jahres verkündeten Tommy Fury (25) und Molly-Mae Hague (25) die traurige Nachricht: Die Love Island-Stars gaben ihre Trennung bekannt. Gerüchten zufolge soll der Profi-Boxer die Mutter seines Kindes betrogen haben. Nun äußert Tommy sich das erste Mal im Interview mit Daily Mail persönlich zu den Vorwürfen – er streitet alles ab: "Auf keinen Fall. Ich denke, bevor man jemanden betrügen würde, sollte man sich einfach hinsetzen und sagen: 'Ich liebe dich nicht mehr', weil man sich anderen Leuten zuwenden will."

Er sei der Meinung, wenn man an diesem Punkt angelangt sei, sollte man die Beziehung beenden, bevor man fremdgeht. "Wenn man ausgehen und Affären mit Frauen haben will, dann sollte man definitiv nicht mit seinem Partner zusammen sein", stellt Tommy klar. Bei ihm sei das aber niemals der Fall gewesen: In seinen Augen sei Molly die perfekte Frau. "Was die Öffentlichkeit denkt, ist nicht das, was vor sich geht", betont der 25-Jährige. Er habe nicht gewollt, dass sie sich trennen. Dennoch sei es nicht "aus dem Nichts" gekommen. "Es ist eine Sache, die schon vorher da war, aber die einzigen Leute, die wissen, was in unserer Beziehung vor sich geht, sind ich und Molly", stellt er klar. Für den Realitystar sei das letzte Wort in ihrer Beziehung noch nicht gesprochen. "Ich werde sie bis zu meinem letzten Atemzug lieben", sagt er und gesteht, dass er um ihre Liebe kämpfen wolle: "Ich weiß, was ich tun muss, um die Dinge zu klären."

Molly-Mae hingegen macht den Eindruck, als ob sie optimistisch in eine Zukunft ohne Tommy an ihrer Seite blickt: Auf Instagram gibt sie immer wieder Einblick in ihren aktuellen Alltag – und wirkt dabei glücklicher denn je. Auch ihre Fans sind der Meinung, dass ihr das Single-Leben richtig gut steht. Vor fünf Jahren lernte sich das Paar im Reality-TV kennen und verliebte sich direkt. 2023 erblickte ihre Tochter das Licht der Welt – wenige Monate später gaben sie ihre Verlobung bekannt, die Hochzeit war für 2025 geplant. Alles schien perfekt – bis die Blondine das Ende der Beziehung bekannt gab.

Getty Images Tommy Fury, Boxer

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Dezember 2023

