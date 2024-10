Hat Justin Biebers Mutter ihn früher nicht genug beschützt?

Das Geschehen um Sean Combs alias P. Diddy (54) sorgte in den vergangenen Wochen für viel Aufsehen. Nachdem der Rapper am 16. September verhaftet und aufgrund einer Reihe von Verbrechen, die von Erpressung bis hin zu angeblichem Sexhandel reichen, verklagt wurde, fällt der Fokus nun auch auf die Personen, die ihm in frühen Jahren nahestanden. Zu diesen gehörte unter anderem Justin Bieber (30), dem Diddy zu Beginn seiner Karriere ein Mentor war. Dass dem so war, ist für einige aus heutiger Sicht nicht nachvollziehbar. Aufgrund dessen werden seinen Eltern nun schwere Vorwürfe gemacht. "Niemals hätte erlaubt werden dürfen, dass er mit Diddy oder jemand anderem feiert, als er ein Teenager war", meint eine Justin nahestehende Quelle gegenüber Daily Mail. Weiter heißt es, dass Mama Pattie (49) und Papa Jeremy (49) ihren Sohn auf diese Weise "den Wölfen vorgeworfen" hätten.

Auch Usher (45) sieht sich mit derartigen Vorwürfen konfrontiert. Er selbst wurde während seines Einstiegs in das Musikgeschäft von Diddy betreut und belehrt. Jahre später stand Justin dann im jungen Alter von 16 Jahren bei dem "Yeah!"-Interpreten unter Vertrag – Usher sei den Quellen zufolge also auch mitverantwortlich. Feste Anhaltspunkte, dass der Rapper oder die Eltern des "Love Yourself"-Interpreten von Diddys kriminellen Machenschaften gewusst haben, gibt es allerdings nicht.

Heute hält sich Justin zu der Thematik rund um seinen früheren Mentor bedeckt. Doch wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtete, überschatte das Aktuelle sein junges Familienglück. "Justin ist im Moment sehr angespannt", meinte ein Informant zu wissen. Der Skandal werfe einen dunklen Schatten über seine Freuden als frischgebackener Papa. Auf jüngsten Schnappschüssen, die Mirror vorliegen, scheint ihm das auch anzusehen zu sein. Der Ehemann von Hailey Bieber (27) macht einen dünnen und mitgenommenen Eindruck.

