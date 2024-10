Hochzeits-Highlight: Rebel Wilsons Tochter als Blumenmädchen

Rebel Wilsons (44) Tochter Royce hat bei der traumhaften Hochzeit ihrer beiden Mamas auf Sardinien wohl die Herzen der Gäste im Sturm erobert. Am Freitag teilte Braut Ramona auf TikTok ein bezauberndes Video der Feierlichkeiten Ende September, bei denen die knapp Zweijährige als Blumenmädchen über den mit weißen Blüten bedeckten Gang spazierte. Hand in Hand mit einer Brautjungfer wirkte sie in ihrem weißen Kleid mit rosafarbener Schleife und Blumenkranz wie aus einem Märchen. Während der Klassiker "This Will Be (An Everlasting Love)" im Hintergrund des Clips läuft, folgt Rebel ihrer Kleinen über das ganze Gesicht strahlend auf dem Weg zum Traualtar.

Danach sieht man das Brautpaar in ihren aufeinander abgestimmten Hochzeitskleidern auf die versammelten Gäste schauen – unter einem Bogen aus weißen Rosen und Hortensien, mit Blick aufs Meer. Anschließend nimmt die Designerin das Mikrofon in die Hand und trägt, offensichtlich ganz gerührt, ihr Gelübde an Rebel vor. Später wurden die frisch Vermählten dabei gefilmt, wie sie auf ihrer Hochzeitsfeier fröhlich eine Polonaise anführten – Ramona vorneweg, während die Komikerin zärtlich ihre Taille hält. Ein weiterer Tanz folgte, diesmal im Hintergrund ihrer imposanten, vierstöckigen Hochzeitstorte, die unter funkelnden Lichterbäumen im Freien thronte. Nachdem sie die Torte angeschnitten hatten, schlossen sich die beiden liebevoll auf der Tanzfläche in die Arme. Das Video endet mit einem spektakulären Feuerwerk, das die anwesende Hochzeitsgesellschaft staunend verfolgte.

Die malerische Hochzeit von Rebel und Ramona fand am 28. September am Ufer des Cala di Volpe Hotels in Porto Cervo auf Sardinien statt. Rund 60 Gäste nahmen an der intimen Zeremonie teil. Über ihre Entscheidung, gerade diesen Ort zu wählen, verriet der Pitch Perfect-Star gegenüber Vogue: "Wir haben dort zu Beginn unserer Beziehung mit unseren Freunden, den Ganzis, eine wunderbare Reise gemacht. Wir haben fantastisches Essen genossen und fanden den Ort unglaublich romantisch. Deshalb entschieden wir uns, dort eine kleine Hochzeit mit Familie und engen Freunden zu feiern." Die beiden machten ihre Beziehung im Juni 2022 öffentlich und sind seitdem unzertrennlich.

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson mit ihrer Tochter Royce Lilian

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson, 2023

