So traumhaft war Rebel Wilsons Hochzeitszeremonie mit Ramona

Schon vor wenigen Tagen brodelte die Gerüchteküche rund um die Hochzeit von Rebel Wilson (44) und Ramona Agruma. Nun ist es offiziell: Die beiden Blondinen haben sich vergangenen Samstag das Jawort gegeben! Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen die beiden Verliebten bei ihrer Traumhochzeit auf Sardinien: Unter einem Bogen aus weißen Blumen gaben sich die Schauspielerin und der Social-Media-Star einen Kuss, der ihre Eheschließung besiegelte. Dabei trugen sie Brautkleider im Partner-Look: Beide entschieden sich für elegant ausgestellte, bodenlange Roben im Off-Shoulder-Stil und gaben damit ein wunderschönes Bild ab.

Mit der Zeremonie auf der süditalienischen Insel scheint für den Pitch Perfect-Star und seine Liebste ein echter Traum in Erfüllung gegangen zu sein. Wie glücklich sie an diesem Tag waren, ist nicht zu übersehen – auf den Aufnahmen strahlen sie sich an, während sie sich tief in die Augen blicken und an den Händen halten. Die Location lässt vermuten, dass die private Feier von den zwei Frauen bis ins Detail geplant wurde, wobei sie ihre Fans mit den Hochzeits-News überraschten – eigentlich wollten Rebel und Ramona erst im kommenden Jahr vor den Traualtar treten. Das hätte ihnen aber wohl doch zu lange gedauert. "Es wird atemberaubend und superromantisch werden. [Rebel] ist wahnsinnig verliebt und kann es kaum erwarten, zu heiraten", verriet bereits wenige Tage vor der Hochzeit ein Insider gegenüber Daily Mail.

Seit über zwei Jahren ist der Hollywood-Star glücklich vergeben. Auch wenn gemeinsame Auftritte der beiden eine Seltenheit sind, lässt Rebel ihre Fans immer mal wieder an ihrem Privatleben teilhaben. So machte sie nicht nur Anfang dieses Jahres ihre romantische Verlobung mit Ramona öffentlich – auch die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Royce im November 2022 hielten die beiden Turteltauben nicht geheim.

Instagram / ramonaagruma Ramona Agruma und Rebel Wilson im Disneyland im Februar 2023

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson mit ihrer Tochter Royce Lilian

