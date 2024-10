In einer Beziehung? Sean Penn reist mit seiner neuen Flamme

Sean Penn wurde kürzlich gemeinsam mit seiner neuen Freundin, dem moldawischen Model Valeria Nicov, am Flughafen von Los Angeles gesichtet. Der Schauspieler und die Beauty landeten am Donnerstag am Terminal 3 des LAX und zogen dabei alle Blicke auf sich. Auf Schnappschüssen, die der Daily Mail vorliegen, beeindruckt Valeria vor allem mit ihrer Größe. Bestätigen sie mit dem gemeinsamen Erscheinen die Gerüchte um eine Beziehung, die seit ihrem leidenschaftlichen Auftritt Anfang September in Madrid die Runde machen?

In Madrid wurden die beiden in einem völlig unbeschwerten und ziemlich vertraut wirkenden Moment gesichtet. Bilder, die TMZ veröffentlichte, zeigen, wie sie sich bei einem nächtlichen Spaziergang nahekommen. Zu Beginn laufen der 64-Jährige und die Brünette Arm in Arm durch die Straßen. Im nächsten Moment beugt sich die Social-Media-Bekanntheit dann jedoch zu ihrem Begleiter und küsst ihn innig. Nachdem sich das Paar in eine ruhige Ecke eines Hauseingangs begeben hatte, ging die Knutscherei weiter.

Das Liebesleben des "Mystic River"-Darstellers sorgte in der Vergangenheit oft für Schlagzeilen. Nach Ehen mit Popstar Madonna (66) und Schauspielerin Robin Wright (58), mit der er die Kinder Dylan und Hopper hat, blieb sein Privatleben turbulent. Seine jüngste Ehe mit Leila George (32) endete ebenfalls nach kurzer Zeit. Seither wird Sean regelmäßig mit neuen Damen an seiner Seite gesehen. Die Romanze mit Valeria scheint mittlerweile aber schon eine Weile zu halten.

Instagram / valerianicov Valeria Nicov, Model und Schauspielerin

Getty Images Sean Penn und Leila George, Ex-Partner

