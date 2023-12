Nicht seine Olga: Mit wem spaziert Sean Penn da am Strand?

Was hat das zu bedeuten? Sean Penn (63) war zwei Jahre lang mit Leila George (31) verheiratet, bevor er 2022 die Scheidung von ihr vollzog. Doch Trübsal blasen war bei dem Schauspieler deshalb nicht angesagt – nur wenige Monate später zeigte er sich gemeinsam mit Olga Korotyayeva. Doch nun werfen neue Bilder von dem "Milk"-Darsteller einige Fragen auf: Sean wurde gemeinsam mit einer anderen Frau an einem Strand gesichtet!

Paparazzi-Fotos zeigen den 63-Jährigen gemeinsam mit einer Brünetten am Strand von Miami, bei der es sich um die Schauspielerin Nathalie Kelley (38). Während der Hollywood-Star in einem grünen T-Shirt und einer kurzen Cargohose durch den Sand läuft, präsentiert die Beauty in einem weißen Hemd und einem türkisen Bikini ihre Figur. Sichtlich vertraut laufen die zwei am gut besuchten Strand entlang und wirken dabei richtig glücklich. Die "Der Denver-Clan"-Darstellerin schreckt auch nicht davor zurück, Körperkontakt zu dem "Mystic River"-Star zu suchen. Ob das Ganze ein Date oder doch nur Teil von Dreharbeiten ist, bleibt bisher unklar.

Noch vor zwei Monaten wurden Sean und Olga gemeinsam in Malibu gesehen: Hand in Hand schlenderte das Paar mit seinem Hund durch die Straßen. Zu diesem Zeitpunkt wirkten sie glücklich miteinander – von einer möglichen Krise war ihnen nichts anzumerken.

Anzeige

MEGA Nathalie Kelley und Sean Penn, Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Sean Penn, Schauspieler

Anzeige

MEGA Sean Penn und Olga Korotyayeva im Oktober 2023 in Malibu

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de