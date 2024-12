Sean Penn und seine neue Freundin feiern Red-Carpet-Debüt

Sean Penn (64) ist anscheinend eindeutig wieder in festen Händen! Spekulationen um eine neue Partnerin an der Seite des Filmstars hielten sich schon seit einigen Monaten – nun ist es wohl offiziell. Der "Mystic River"-Darsteller und Valeria Nicov feierten am Samstagabend beim Marrakech International Film Festival in Marokko ihr Red-Carpet-Debüt. Arm in Arm präsentierten sie sich der Öffentlichkeit. Während er in einem klassischen schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd erschien, glänzte die Schauspielerin in einem eleganten schulterfreien Kleid mit dazugehöriger Stola.

Bereits im September wurden die zwei beim Turteln auf offener Straße gesichtet. Wie auf TMZ vorliegenden Bildern zu sehen ist, genossen sie damals einen nächtlichen Spaziergang durch die Straßen Madrids. An diesem Abend beglückten sie sich mit einer Vielzahl an leidenschaftlichen Küssen. Wenige Wochen später wurden Sean und Valeria gemeinsam am Flughafen von Los Angeles gesichtet.

Die Veranstaltung am gestrigen Abend durfte die gebürtige Moldawierin nicht verpassen: Das Marrakech International Film Festival gilt als eines der bedeutendsten Filmfestivals und Sean wurde an diesem Abend für seine jahrzehntelange Karriere als Schauspieler und Regisseur geehrt. "Diejenigen unter Ihnen, die mich und mein Leben kennen, werden verstehen, dass ich nicht oft die Gelegenheit verpasse, meine Meinung zu sagen. Und ich habe heute Abend die [Gelegenheit, dies zu tun], um diese unglaubliche Gruppe von Menschen zu feiern, die dieses Festival zusammenbringt", nahm der 64-Jährige seine Auszeichnung dankend entgegen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean Penn und Valeria Nicov, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean Penn, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige