Wieder verliebt? Sean Penn knutscht auf den Straßen Madrids

Sean Penn (64) scheint sein Single-Leben richtig auszukosten. In den vergangenen Jahren datete der Schauspieler gleich mehrere Frauen. Auch jetzt zeigt er sich wieder in weiblicher Begleitung – und zwischen den beiden scheint es richtig zu knistern. Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen den "Into the Wild"-Darsteller bei einem nächtlichen Spaziergang in Madrid – an seiner Seite eine dunkelhaarige Schönheit. Während sie zunächst noch brav Arm in Arm spazieren, wird es schnell heißer, als die Unbekannte sich zu Sean beugt und ihn innig küsst. Und bei einem Kuss sollte es nicht bleiben – in einem Hauseingang wird fleißig weiter geknutscht. Informationen des Portals zufolge soll es sich bei der Frau um die moldawische Schauspielerin Valeria Nicov handeln.

In den vergangenen Jahren waren so einige Frauen an Seans Seite. Im Frühjahr 2023 schien er die Schauspielerin Olga Korotyayeva zu daten. Die beiden turtelten mehrfach zusammen in der Öffentlichkeit und machten im darauffolgenden Herbst auch kein Geheimnis mehr aus ihrer Liaison: Händchen haltend schlenderten sie durch Malibu und genossen ihre gemeinsame Zeit offenbar sehr. Nur zwei Monate später war es aber eine andere Frau, die den 64-Jährigen bei einem Strandspaziergang begleitete. Bei der Brünetten handelte es sich um die Australierin Nathalie Kelley (39), die ebenfalls im Filmbusiness ist. Unter anderem spielte sie in der Neuauflage von "Der Denver Clan" mit. Auch wenn die beiden sehr vertraut wirkten, schien es nur eine kurze Romanze zu sein.

Bevor Sean so richtig ins Datingleben eintauchen konnte, war er rund ein Jahr verheiratet. Die Frau an seiner Seite war die 32-jährige Leila George. Doch 2021 zerbrach die Ehe und rund ein halbes Jahr später war die Scheidung über den Tisch. Das Ende der Ehe bedauerte der Hollywoodstar aber offenbar sehr. Gegenüber Hollywood Authentic gab er nach der Scheidung zu: "Es gibt eine Frau, Leila George (32), in die ich so sehr verliebt bin und die ich inzwischen nur noch hin und wieder sehe, weil ich die Ehe versaut habe." Vor Leila war Sean bereits zweimal verheiratet. Zwischen 1985 und 1989 war Popstar Madonna (66) seine Gattin. 1996 ehelichte er Robin Wright (58) – ihre Ehe ging 2010 in die Brüche.

MEGA Sean Penn und Olga Korotyayeva im Oktober 2023 in Malibu

Getty Images Sean Penn und Leila George, März 2020

