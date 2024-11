Das Marrakech International Film Festival wird laut Deadline in seiner 21. Ausgabe vom 29. November bis zum 7. Dezember Sean Penn (64), David Cronenberg (81) und die kürzlich verstorbene marokkanische Schauspielerin Naïma Elmcherqui ehren. Die Veranstaltung findet in Marrakesch, Marokko, statt und gilt als eines der bedeutendsten Filmfestivals Afrikas. Sean und David werden für ihre herausragenden Beiträge zur Filmindustrie ausgezeichnet, während Naïma posthum für ihr beeindruckendes Lebenswerk geehrt wird. Die Bekanntgabe der Ehrungen erfolgte am 5. Oktober, nur drei Wochen nach Naïmas Tod im Alter von 81 Jahren.

David Cronenberg ist ein kanadischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent, bekannt für seine Arbeiten im Bereich des Psychothrillers und des Körperhorror-Genre. In diesem Jahr wird sein Film "The Shrouds" auf zahlreichen Filmfestivals präsentiert. In dem Film wird die Geschichte von Karsh, einem Bestatter, erzählt, der nach dem Tod seiner Frau versucht, seine Trauer zu bewältigen, während er eine innovative Technologie nutzt, die es ermöglicht, die Verstorbenen neu darzustellen und die emotionalen Verbindungen zu ihnen zu hinterfragen. Seit seinem ersten Film vor 60 Jahren hat Cronenberg mit Werken wie "Die Fliege", "Crash" und "Tödliche Versprechen" die Filmwelt nachhaltig geprägt. Seine Zusammenarbeit mit Größen wie Julianne Moore (63) und Robert Pattinson (38) brachte ihm den Ruf eines Kultregisseurs. Der Filmemacher äußerte laut dem Newsportal seine Freude über die Ehrung in Marrakesch: "Die Sterne haben sich endlich ausgerichtet, und ich bin hier, nicht nur um das Festival zu erleben, sondern um diesen prestigeträchtigen Preis für mein Lebenswerk zu erhalten."

Sean, der sich vor Kurzem wieder verliebt in der Öffentlichkeit zeigte, wird zum ersten Mal das Festival in Marrakesch besuchen und freut sich darauf, die Ehrung persönlich entgegenzunehmen. Der Schauspieler ist bekannt für seine preisgekrönte Karriere unter der Regie von Filmemachern wie Brian De Palma, Oliver Stone (78), David Fincher, Terrence Malick und Woody Allen (88). Neben der Schauspielerei hat sich Sean auch als Regisseur einen Namen gemacht und widmet sich in seinen Filmen oft Themen wie Gerechtigkeit, der Verbundenheit mit der Natur und globalen Konflikten. Als engagierter Künstler nutzt er seinen Ruhm, um sich für zahlreiche humanitäre Anliegen einzusetzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Cronenberg, Regisseur

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean Penn, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige