Sean Penn raucht auf der Bühne des Marrakech Filmfestivals

Schauspieler Sean Penn (64) befindet sich aktuell auf dem Marrakech International Film Festival in Marokko, das im Rahmen einer Hommage an seine Karriere vier seiner Filme zeigt. Dort hat er mit seinem Verhalten für Aufsehen gesorgt. Laut MailOnline habe sich der 64-jährige Schauspieler im Gespräch mit Festivaldirektor Nashen Moodley auf der Bühne genüsslich eine Zigarette angezündet. Das geschah nur einen Tag, nachdem Sean bei einer Pressekonferenz in Marrakesch die Oscars scharf kritisiert und seinen Unmut über die Filmindustrie sowie die Auslassung des Trump-Biopics "The Apprentice" bei den kommenden Academy Awards geäußert hatte.

Bereits auf der Pressekonferenz hatte sich der leidenschaftliche Raucher nicht zurückhalten können und seinem Ärger Luft gemacht. Er bezeichnete die Academy als "außergewöhnlich feige". Außerdem kritisierte er, dass die Oscars Filme wie "The Apprentice", in dem Sebastian Stan (42) Donald Trump (78) verkörpert, ignorieren und damit kulturelle Ausdrucksformen einschränken würden. "Es ist erschütternd, wie viel Angst diese [sogenannte] Branche von Außenseitern vor einem großartigen Film wie diesem hat. Einem mit großartigem, großartigem Schauspiel."

Sean Penn, der zweifache Oscar-Gewinner, ist bekannt für seine direkten Worte und seine kontroversen Standpunkte. Abseits seiner beruflichen Erfolge, die unter anderem seine herausragenden Leistungen in "Mystic River" und "Milk" umfassen, ist der Schauspieler für sein unkonventionelles Privatleben bekannt. Der gebürtige US-Amerikaner war bereits dreimal verheiratet und hatte unter anderem Beziehungen mit bekannten Persönlichkeiten wie Madonna (66) oder Robin Wright (58). In Hollywood bekannt für seine leidenschaftlichen Ausbrüche, bleibt Sean auch weiterhin ein Mann der klaren Worte.

Getty Images Sean Penn, Mai 2023

Getty Images Sean Penn und Robin Wright im Jahr 2003

