Großes Umstyling: Katja Burkard trägt plötzlich neue Frisur!

Na, erkannt? Katja Burkards (59) blonde Lockenmähne ist seit mehreren Jahren ihr Markenzeichen. Nun wagt sie es, eine Veränderung vorzunehmen! Auf Instagram teilt die Moderatorin einen Schnappschuss, der ihre neue Frisur zeigt. Ihr Make-up-Artist hat ihr glatte Haare gezaubert – die ihr selbst aber nicht so gut gefallen. "Ich bin nicht so begeistert. Aber ist mal was anderes", fügt sie mit einem Zwinkern hinzu. Für das positive Feedback ihrer Fans bedankt sie sich: "Mich erreichen derzeit ganz viele Nachrichten von euch, danke!"

Denn unter dem Beitrag der "Punkt 12"-Moderatorin in den sozialen Medien befinden sich viele positive Kommentare – ihre Fans feiern ihre neue Frisur. Einige von ihnen schreiben: "Macht dich viel jünger! Sieht toll aus" oder "Völlig ungewohnt, wie ein anderer Mensch, sieht aber toll aus!" Auch ihr Make-up-Artist witzelt unter ihrem Bild: "Also, ich find's mega! Mal schauen, was wir morgen machen!"

Erst kürzlich präsentierte Katja ihre Lockenpracht bei der Abschlussfeier ihrer Tochter Marie-Therese. Die 23-Jährige hat ihren dualen Bachelor in der Tasche. Neben ihr hat Katja noch eine weitere Tochter: Katharina. Mit dem Vater der Mädchen, Hans Mahr (75), ist die TV-Bekanntheit schon seit über 26 Jahren zusammen. Doch geheiratet haben sie noch nicht, wie Katja in einem Interview mit RTL verriet: "Wir haben irgendwann den Zeitpunkt verpasst. An meinem 50. Geburtstag hatte ich das Gefühl, dass Hans mir öffentlich einen Heiratsantrag machen wollte. Und dann hatte ich ihm gesagt: 'Bitte tu das nicht.'"

Getty Images Katja Burkard im Oktober 2019

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard, ihre Tochter Marie-Therese und ihr Partner Hans Mahr im Juli 2024

