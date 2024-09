Was wird es? Laura Müller verrät Geschlecht von zweitem Baby

Vor zwei Monaten haben Laura Müller (24) und ihr Schatz Michael Wendler (52) bekannt gegeben, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Jetzt gibt die Sängerin endlich neue Details zu dem Sprössling bekannt. "Unser zweites Glück ist ein... Junge!", verrät sie auf ihrem Instagram-Account. Sie schreibt außerdem zu dem Beitrag: "Wir sind so unfassbar stolz, bald Eltern von einem weiteren, wundervollen Sohn zu sein."

Das Video zur freudigen Nachricht zeigt einen intimen Moment zwischen Laura und Michael. Der Sänger tritt von hinten an seine Partnerin heran, nimmt sie fest in den Arm und legt vorsichtig seine Hände an ihren Babybauch. Dann kniet sich der Musiker neben sie und küsst Lauras runde Mitte behutsam. Die Fans des Paares gratulieren ihnen in den Kommentaren und schreiben: "Sie ist und bleibt einfach eine Jungsmami." oder auch "Ich wünsche euch, dass alle gesund und munter bleiben!"

Michael und Laura zeigen sich seit der Ankündigung ihres zweiten Kindes äußerst entzückt über das Baby. Auf ihrem Social-Media-Account meinte die zweifache Mama in spe noch im Juli: "Wir sind überglücklich, noch mal Eltern zu werden und die ganze Reise noch mal erleben zu dürfen. Es ist ein absolutes Wunschbaby." Ihr Erstgeborener Rome kam erst im vergangenen Jahr auf die Welt.

Anzeige Anzeige

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige Anzeige

Action Press / Thomas Burg Michael Wendler und seine Frau Laura Müller

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige