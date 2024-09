Betrügerin Anna Sorokin fliegt bei "Dancing with the Stars"

Für Anna Sorokin (33) ist es aus und vorbei! Am Dienstagabend flog die berühmte Hochstaplerin in der zweiten Folge von Dancing with the Stars raus. Sie hatte mit ihrer Teilnahme für viel Furore gesorgt – unter anderem, weil sie mit einer Fußfessel tanzen musste. Ganz so gut wegzustecken scheint Anna ihren Rauswurf allerdings nicht, wie People berichtet: Auf die Frage der Moderatorin Julianne Hough (36), was sie aus ihrer Teilnahme mitnehme, antwortete Anna knapp: "Nichts." Diese schroffe Antwort sorgte bei ihrem Tanzpartner Ezra Sosa für Überraschung, während die Moderatorin die Situation mit einem Lachen überspielte. Hinter der Bühne wurde Anna nach der Show dann freudestrahlend gesehen.

Während ihrer kurzen Zeit in der Show hatte Anna mit vielen negativen Reaktionen zu kämpfen. Ihr Tanzpartner Ezra verriet am Montag in einem TikTok-Video, dass ihr cooles Auftreten aber offenbar nur eine Fassade sei: "Nachdem sie Kommentare gelesen hatte, konnten wir sie nicht finden. Schließlich fand man sie im Badezimmer. Sie weinte. Ich habe sie noch nie so gesehen und es das hat mir das Herz gebrochen."

Die 33-Jährige, die als vermeintlich reiche deutsche Erbin einst die New Yorker High Society täuschte und so hohe Geldsummen erschlich, war von Anfang an ein kontroverser Gast in der Show. Trotz ihrer Vergangenheit konnte sie teilnehmen, indem sie bei ihren Auftritten eine verzierte Fußfessel trug – eine Auflage, die ihr von der Einwanderungsbehörde ICE gemacht wurde, um an der Show teilnehmen zu dürfen. Seit ihrer Entlassung aus dem Staatsgefängnis Anfang 2021 lebt Anna in New York unter Hausarrest und kämpft gegen ihre drohende Ausweisung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Sorokin, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Sorokin, Hochstaplerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige