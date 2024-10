Experte meint: Prinz Harry blüht auf seiner Solo-Reise auf

Prinz Harry (40) befindet sich aktuell auf einem viertägigen Solo-Trip in Afrika. Anders als bei den meisten bisherigen Reisen ist der Sohn von König Charles (75) ohne Herzogin Meghan (43) unterwegs. Das lasse ihn aber keineswegs traurig oder einsam erscheinen – ganz im Gegenteil. Einem Experten zufolge mache der Rotschopf den Eindruck, dabei vollkommen aufzublühen. "Er spielte Cricket mit den Kindern, spielte Fußball mit ihnen. Er hat sich wirklich auf sie eingelassen, und das scheint er auch zu tun, und zwar ganz allein, ohne Meghan Markle", meint der Royal-Biograf Hugo Vickers im Interview mit The Sun.

Ob Harry ohne seine Gattin reise, weil sie sich zu Hause um Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) kümmere oder weil es ein "strategischer Schachzug" sei, wisse der Experte nicht. Doch so oder so meint er, habe Harrys Solo-Reise einen positiven Einfluss. "Es scheint eine ziemlich positive Reaktion auf Prinz Harry und diesen neuen Schritt zu geben, was auch immer es tatsächlich ist", erklärt er und fügt abschließend hinzu: "Ich muss sagen, dass ich denke, dass sein kürzlicher Besuch in London und sein Besuch in Südafrika bisher sehr gut aufgenommen wurden und alles sehr positiv zu sein scheint."

Den Großteil ihrer verpflichtenden Auslandsreisen nehmen Harry und die frühere Schauspielerin gemeinsam wahr. So waren sie beispielsweise im Mai zusammen in Nigeria und erlebten dort eine "unvergessliche" Zeit. Bei den jüngsten Ausflügen in seine Heimat war der Bruder von Prinz William (42) jedoch allein gereist. Bei seinem Besuch in London hielt der Royal eine Rede bei den WellChild Awards.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei den WellChild Awards 2024

Anzeige Anzeige