So stehen "Kampf der Realitystars"-Twins zu Streit mit Nina!

In der vergangenen Folge Kampf der Realitystars machte sich Nina Anhan unbeliebt: Bei der Wand der Wahrheit schoss sie unter anderem gegen die Zwillinge Heike Guderian und Heidi Kapuste. Aber was halten die Twins mittlerweile von ihrer TV-Show-Kollegin? Das verraten sie jetzt exklusiv gegenüber Promiflash! "So richtig Streit mit Nina hatten wir ja nicht, sie hatte während und nach der Stunde der Wahrheit ihr wahres Gesicht gezeigt. Ist vielleicht auch peinlich, wenn eine 'Frau von' an letzter Stelle steht und dann noch hinter uns, auweia", erklären sie und fügen hinzu: "Wir haben uns nicht ausgesprochen. Uns wäre das sehr wichtig, aber Nina wahrscheinlich nicht."

Zu der Auseinandersetzung kam es, da die Frau von Haftbefehl (38) ein Problem damit hatte, bei der Wand der Wahrheit auf dem letzten Platz gelandet zu sein. Daraufhin warf sie den Zwillingen vor, keine eigene Meinung zu haben. Mit dieser Aussage sind Heike und Heidi aber nicht einverstanden. "Dass Nina uns nach der Wand der Wahrheit so anging, fanden wir echt unter der Gürtellinie. [...] Wir möchten trotzdem noch einmal klarstellen, dass wir keine Arschkriecher sind und wohl eine eigene Meinung vertreten. Wir sind eigenständige Personen, die ihr Leben ganz alleine bewältigen", machen die beiden Frauen im Promiflash-Interview deutlich.

Ihren Kommentar fanden die TV-Show-Kandidatinnen nicht toll, da er nicht der Wahrheit entspreche. "Im Gegenteil, wir fanden, dass Nina keine eigene Meinung hat und sie sich deswegen so bösartig uns und auch anderen gegenüber verhielt", führen sie weiter aus. Aber während Heidi und Heike Ninas Verhalten störte, fanden sie den Einsatz eines anderen Teilnehmers besonders gut: "Cool fanden wir, als Christoph sagte, wer sich integriert, wer auch was für und in der Sala macht, sollte vorne stehen", loben die rothaarigen Werbegesichter den YouTuber gegenüber Promiflash.

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

