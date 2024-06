Unbeliebt? "Kampf der Realitystars"-Nina schlägt um sich!

Nina Anhan wird bei Kampf der Realitystars richtig sauer! Die Frau von Haftbefehl (38) sorgt in der neunten Folge der beliebten TV-Show für eine Menge Stress. Der Auslöser ist die Wand der Wahrheit – dort sollen die Bewohner der Sala selbst ein Ranking erstellen, für wie beliebt sie die Kandidaten bei den Zuschauern halten. Und dass die Liebste des Rappers dabei zunächst im hinteren Feld und dann auf dem letzten Platz landet, passt ihr gar nicht: "Ich sehe mich niemals ganz hinten!"

Damit nicht genug: Nina befürchtet, dass ihr Kollege Chris Manazidis sie aus der Sendung schmeißen will und schimpft: "Ich finde seine Sprüche nicht cool, da ist nichts dahinter! Ich will gar nicht mehr mit ihm reden!" Neben Chris bekommen dann auch noch die Zwillinge Heike Guderian und Heidi Kapuste ihr Fett weg. Gegen die rothaarigen Werbegesichter schießt die Blondine: "Die Twins, die haben doch keine Meinung!" Diese Ansicht sagt sie den beiden auch ins Gesicht und verletzt sie damit ganz schön. Zu guter Letzt ist noch Cecilia Asoro dran – der wirft Nina vor, die anderen Kandidaten gegen sie aufzubringen.

Und die Zuschauer? Die sind von Ninas Ausbruch gar nicht begeistert! "Nina nervt extrem", schreibt ein User nach der Debatte auf Instagram und bekommt dafür viel Zuspruch: "Also es mag Ninas erstes Format sein, aber hoffentlich auch ihr letztes!" Was denkt ihr über den Zoff? Stimmt unten in der Umfrage ab!

Andreas Rentz / Getty Images Chris Manazidis, YouTuber

RTLZWEI Heidi und Heike Kapuste, "Kampf der Realitystars"-Kandidatinnen

