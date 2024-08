Dritte Schwangerschaft ist für Mandy Moore "nicht leicht"

Mandy Moore (40) gibt zu, dass ihre dritte Schwangerschaft die bislang schwierigste ist. Die Schauspielerin teilt ein Spiegel-Selfie von sich in ihrer Instagram-Story, auf dem sie in einem hautengen, schwarzen Tanktop ihren runden Babybauch präsentiert. "Ist es schon September?", schreibt sie zu dem Foto und fügt ehrlich hinzu: "Ich bin sehr dankbar für meinen Körper, denn diese Schwangerschaft hat es in sich... Einfach, weil es nicht leicht ist, zwei Kleinkinder zu jagen."

Die This Is Us-Darstellerin erwartet ihr drittes Kind mit Ehemann Taylor Goldsmith (38). Das Paar hat bereits zwei Söhne, den dreijährigen August "Gus" und den 21 Monate alten Oscar "Ozzie". Im Mai hatte das Paar auf der Social-Media-Plattform bekannt gegeben, dass es nun auch eine Tochter erwartet. Neben einem Foto, das Gus und Ozzie mit T-Shirts zeigt, auf denen "Big" und "Middle" steht, schrieb Mandy: "Manchmal imitiert das Leben die Kunst. Ich kann es kaum erwarten, dass diese Jungs eine kleine Schwester bekommen."

Im Gespräch mit People erklärte die "A Walk to Remember"-Darstellerin, dass sie und ihr Mann die aktuelle Phase des Familienlebens sehr genießen. "Es macht so viel Spaß", sagte sie. "Eltern sagen oft, dass es immer besser wird, und ich glaube wirklich, dass das stimmt. Einer ist schon trocken und der andere trägt noch Windeln, aber sie sind nur 20 Monate auseinander, also fangen sie gerade erst an, miteinander zu interagieren", erklärte die 40-Jährige. Mandy betonte jedoch auch die wechselnden Herausforderungen des Eltern-Seins: "Sobald man sich an eine Phase gewöhnt hat und denkt, man hat es im Griff, kommt schon die nächste Herausforderung."

Taylor Goldmith, Mandy Moore und ihre beiden Kinder im Juni 2024

Mandy Moore im Juni 2024

